Дуда указал на признак кризиса НАТО

Дуда: отсутствие Трампа на саммите НАТО будет кризисом
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Дуда подчеркнул, что не ожидает отказа Трампа от участия в саммите
Дуда подчеркнул, что не ожидает отказа Трампа от участия в саммите Фото:

Отсутствие президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите НАТО в Гааге может стать признаком глубокого кризиса внутри альянса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире польской радиостанции Radio Zet.

«Если Трамп не приедет, то наступит серьезный кризис. Это будет знаком кризиса», — заявил Дуда в эфире Radio Zet. По его словам, присутствие американского президента на встрече имеет ключевое значение для единства организации. Несмотря на опасения, Дуда подчеркнул, что не ожидает отказа Трампа от участия в саммите.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Дональд Трамп может проигнорировать саммит НАТО, если страны-участницы не увеличат военные расходы до 5% от ВВП. Этот ультиматум стал предметом обсуждения среди западных политиков, так как выполнение подобных требований может оказаться затруднительным для большинства государств альянса.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня 2025 года в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается прибытие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 6 тысяч членов различных делегаций. Главными темами встречи станут укрепление коллективной обороны и обсуждение новых вызовов безопасности.

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Отсутствие президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите НАТО в Гааге может стать признаком глубокого кризиса внутри альянса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире польской радиостанции Radio Zet. «Если Трамп не приедет, то наступит серьезный кризис. Это будет знаком кризиса», — заявил Дуда в эфире Radio Zet. По его словам, присутствие американского президента на встрече имеет ключевое значение для единства организации. Несмотря на опасения, Дуда подчеркнул, что не ожидает отказа Трампа от участия в саммите. Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Дональд Трамп может проигнорировать саммит НАТО, если страны-участницы не увеличат военные расходы до 5% от ВВП. Этот ультиматум стал предметом обсуждения среди западных политиков, так как выполнение подобных требований может оказаться затруднительным для большинства государств альянса. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня 2025 года в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается прибытие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 6 тысяч членов различных делегаций. Главными темами встречи станут укрепление коллективной обороны и обсуждение новых вызовов безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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