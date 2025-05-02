02 мая 2025

Трамп выдвинул ультиматум странам НАТО

Der Spiegel: Трамп откажется от участия в саммите НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп откажется от поездки в Европу
Трамп откажется от поездки в Европу Фото:

Президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге, если европейские страны не выполнят его требования по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«Сначала немецкие чиновники не верили, что американцы говорят всерьез, когда требуют таких оборонительных расходов. Но теперь Витакеру верят, что Трамп будет бойкотировать саммит в Гааге», — пишет Der Spiegel. По данным издания, новый посол США при НАТО Мэтью Витакер на каждой встрече с коллегами из стран-союзниц настаивает на необходимости увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. 

Ранее британская газета The Times уже высказывала опасения, что Трамп способен пойти на крайние меры вплоть до роспуска НАТО, отмечая его непредсказуемость и давление на союзников. На этом фоне требования Трампа к увеличению оборонных расходов и угроза бойкота саммита в Гааге воспринимаются как продолжение его политики усиления давления на европейских партнеров по альянсу.

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Президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге, если европейские страны не выполнят его требования по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. «Сначала немецкие чиновники не верили, что американцы говорят всерьез, когда требуют таких оборонительных расходов. Но теперь Витакеру верят, что Трамп будет бойкотировать саммит в Гааге», — пишет Der Spiegel. По данным издания, новый посол США при НАТО Мэтью Витакер на каждой встрече с коллегами из стран-союзниц настаивает на необходимости увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.  Ранее британская газета The Times уже высказывала опасения, что Трамп способен пойти на крайние меры вплоть до роспуска НАТО, отмечая его непредсказуемость и давление на союзников. На этом фоне требования Трампа к увеличению оборонных расходов и угроза бойкота саммита в Гааге воспринимаются как продолжение его политики усиления давления на европейских партнеров по альянсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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