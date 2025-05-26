Курганская политика меняется: кто из новичков получил поддержку партии и бизнеса

В Курганской областной думе ожидается заметное обновление состава депутатов. Анализ результатов праймериз, проведенный URA.RU, показывает, что в региональную политику пришли новые лица, способные изменить расстановку сил.
Особенно удивил округ №8 в Шадринске, где неожиданно на первое место вышел Сергей Нелюбин — директор по общим вопросам компании «СМК Шадринск». «Он обошел действующего депутата облдумы Сергея Максимова, для которого округ №8 стал новым. В Шадринском районе Сергей Максимов воспринимается представителем культуры, а Нелюбин — более серьезным промышленником», — объясняют источники URA.RU. Они утверждают, что предприятие Нелюбина активно расширяется и набирает сотрудников, которых почти 1200 человек.
В округе №1, где ранее уверенно держался депутат Константин Гладковский, победу одержал Владимир Семенов — начальник госпиталя для ветеранов. «Здесь все объясняется запросом на новые лица. Гладковский в думе находится уже четыре срока. К тому же депутат судился с коллегами, скандалы сыграли не на руку», — убеждены инсайдеры.
Освобожденным оказалось место для застройщика Романа Романовича. По округу №5 действующий сильный депутат Дмитрий Ильтяков не пошел. «Романовича продвигает шурин — депутат Андрей Шиншин. Он давно двигает его в большую политику. К тому же они бизнес-партнеры», — считают источники.
Вполне ожидаемо было лидерство новичков. Ими также стали:
- Спикер гордумы Игорь Прозоров — вероятно заменит действующего депутата Андрей Шиншина;
- Директор ЗАО «Курганстальмост» Сергей Парышев — никого не заменит, мандат по спискам от ЕР свободен;
- Участник СВО Александр Пылков — будет претендовать на мандат списочника Родиона Вяткина;
- Директор по развитию такси «Максим» Алексей Маркин, которого двигает миллиардер Максим Белоногов — есть вероятность взять мандат Владимира Сажина, который покидает политику в силу возраста;
- Владелец агро-предприятия «Куликов родник» Алексей Кубасов — по спискам от ЕР мандат свободен;
- Гендиректор ЗАО «Картофель» Вячеслав Немиров (второе место в округе №17) — мандат свободен.
Всего на предварительное голосование было зарегистрировано 395 кандидатов, из них 200 претендентов на депутатские кресла Курганской областной думы. Конкурс на одно место составляет почти 6 человек. Среди участников праймериз — 101 женщина и 99 мужчин, а также 20 действующих депутатов и двое участников специальной военной операции.
Предварительное голосование является обязательным этапом для всех, кто намерен стать кандидатом от «Единой России» на выборах в курганские думы 14 сентября 2025 года. Итоги праймериз будут подведены 26-27 мая, после чего партия определит своих кандидатов на предстоящие выборы в Курганскую областную думу и муниципальные думы.
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