25 мая 2025

Данные злостных неплательщиков алиментов из Пермского края появились в открытом доступе

Данные неплательщиков алиментов из Пермского края появились в открытом доступе
© Служба новостей «URA.RU»
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Нововведение направлено на защиту прав детей и повышение ответственности родителей, обязанных выплачивать алименты
Нововведение направлено на защиту прав детей и повышение ответственности родителей, обязанных выплачивать алименты Фото:

Данные жителей Пермского края, уклоняющихся от уплаты алиментов, с 25 мая 2025 года появились в открытом доступе. Это предусмотрено вступившим в силу Федеральным законом, который ввел реестр должников по алиментным обязательствам.

«В реестр вносятся фамилия, имя, отчество должника, дата рождения, сумма задолженности и исполнительное производство, по которому ведется взыскание. Данные обновляются регулярно. Нововведение направлено на защиту прав детей и повышение ответственности родителей, обязанных выплачивать алименты», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте. 

Кроме того, в публичный реестр попадут лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. А также должники, которых разыскивают органы принудительного исполнения.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае судебные приставы задержали мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов и пытался скрыться от правосудия необычным способом — под столом. Однако его быстро обнаружили и задержали.

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Данные жителей Пермского края, уклоняющихся от уплаты алиментов, с 25 мая 2025 года появились в открытом доступе. Это предусмотрено вступившим в силу Федеральным законом, который ввел реестр должников по алиментным обязательствам. «В реестр вносятся фамилия, имя, отчество должника, дата рождения, сумма задолженности и исполнительное производство, по которому ведется взыскание. Данные обновляются регулярно. Нововведение направлено на защиту прав детей и повышение ответственности родителей, обязанных выплачивать алименты», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.  Кроме того, в публичный реестр попадут лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. А также должники, которых разыскивают органы принудительного исполнения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае судебные приставы задержали мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов и пытался скрыться от правосудия необычным способом — под столом. Однако его быстро обнаружили и задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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