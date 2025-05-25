Данные злостных неплательщиков алиментов из Пермского края появились в открытом доступе

Данные жителей Пермского края, уклоняющихся от уплаты алиментов, с 25 мая 2025 года появились в открытом доступе. Это предусмотрено вступившим в силу Федеральным законом, который ввел реестр должников по алиментным обязательствам.
«В реестр вносятся фамилия, имя, отчество должника, дата рождения, сумма задолженности и исполнительное производство, по которому ведется взыскание. Данные обновляются регулярно. Нововведение направлено на защиту прав детей и повышение ответственности родителей, обязанных выплачивать алименты», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Кроме того, в публичный реестр попадут лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. А также должники, которых разыскивают органы принудительного исполнения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае судебные приставы задержали мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов и пытался скрыться от правосудия необычным способом — под столом. Однако его быстро обнаружили и задержали.
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