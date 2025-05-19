В Пермском крае алиментщик прятался от приставов под столом

В Пермском крае судебные приставы задержали мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов и пытался скрыться от правосудия необычным способом — под столом. Однако его быстро обнаружили и задержали.
«26-летний житель Чернушки обязан был выплачивать четвертую часть своих доходов на содержание дочери 2023 года рождения. Добровольно родитель свои обязанности не исполнял и накопил задолженность в размере более 340 тысяч рублей. В целях применения принудительных мер судебные приставы пытались разыскать мужчину, но по месту регистрации он не проживал, в связи с чем был объявлен в розыск», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на своем официальном сайте.
После того как мужчину нашли, на него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил алиментщику 60 часов обязательных работ. После назначения наказания должник дал обещание судебному приставу официально устроиться на работу и начать исполнять свои обязательства по алиментам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!