25 мая 2025

В гордуму Тобольска переизберется половина действующих депутатов

На праймериз в думу Тобольска победили все заявившиеся депутаты седьмого созыва
© Служба новостей «URA.RU»
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В праймериз «Единой России» участвовали 13 тобольских депутатов из 25
В праймериз «Единой России» участвовали 13 тобольских депутатов из 25 Фото:

На выборах восьмого созыва гордумы Тобольска (Тюменская область) «Единую Россию» представят 13 действующих депутатов. Каждый из заявившихся представителей седьмого созыва думы одержал победу на праймериз в своем округе.

«Все они с высокой долей вероятности смогут одержать победу и на реальных выборах», — рассказал агентству источник в политкругах региона. Гордуму Тобольска будут выбирать осенью 2025 года — она обновится наполовину.

Среди действующих народных избранников, победивших на праймериз оказались: спикер думы Андрей Ходосевич, его зам Михаил Никитин, а также депутаты: Эдуард Махмутов (сотрудник Газпрома), Максим Захаров, Сергей Леушин, Людмила Останина, Константин Константинов, Людмила Торопова, Елена Бельская, Сергей Кугаевский, Светлана Терентьева и Наталья Данилина.

В число новичков, победивших в предварительном голосовании вошли: главы городских отделений МГЕР и «Движения Первых» — Татьяна Белкина и Татьяна Фадеева, главврач областной больницы №3 Дмитрий Бойко, директор АНО, занимающейся патриотическим воспитанием, Павел Макеев, глава городского отдела ТПП Марина Родионова, управляющий местного торгово-развлекательного комплекса Евгений Коплевацкий, главы и заместители руководителей образовательных учреждений Алфия Петухова, Алексей Сухарев, Светлана Редькина и Павел Малкин, член городской общественной палаты Егор Лапаев, а также двое участников СВО — Наиль Янишев и Петр Петрович.

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На выборах восьмого созыва гордумы Тобольска (Тюменская область) «Единую Россию» представят 13 действующих депутатов. Каждый из заявившихся представителей седьмого созыва думы одержал победу на праймериз в своем округе. «Все они с высокой долей вероятности смогут одержать победу и на реальных выборах», — рассказал агентству источник в политкругах региона. Гордуму Тобольска будут выбирать осенью 2025 года — она обновится наполовину. Среди действующих народных избранников, победивших на праймериз оказались: спикер думы Андрей Ходосевич, его зам Михаил Никитин, а также депутаты: Эдуард Махмутов (сотрудник Газпрома), Максим Захаров, Сергей Леушин, Людмила Останина, Константин Константинов, Людмила Торопова, Елена Бельская, Сергей Кугаевский, Светлана Терентьева и Наталья Данилина. В число новичков, победивших в предварительном голосовании вошли: главы городских отделений МГЕР и «Движения Первых» — Татьяна Белкина и Татьяна Фадеева, главврач областной больницы №3 Дмитрий Бойко, директор АНО, занимающейся патриотическим воспитанием, Павел Макеев, глава городского отдела ТПП Марина Родионова, управляющий местного торгово-развлекательного комплекса Евгений Коплевацкий, главы и заместители руководителей образовательных учреждений Алфия Петухова, Алексей Сухарев, Светлана Редькина и Павел Малкин, член городской общественной палаты Егор Лапаев, а также двое участников СВО — Наиль Янишев и Петр Петрович.
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