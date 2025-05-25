В гордуму Тобольска переизберется половина действующих депутатов

На выборах восьмого созыва гордумы Тобольска (Тюменская область) «Единую Россию» представят 13 действующих депутатов. Каждый из заявившихся представителей седьмого созыва думы одержал победу на праймериз в своем округе.
«Все они с высокой долей вероятности смогут одержать победу и на реальных выборах», — рассказал агентству источник в политкругах региона. Гордуму Тобольска будут выбирать осенью 2025 года — она обновится наполовину.
Среди действующих народных избранников, победивших на праймериз оказались: спикер думы Андрей Ходосевич, его зам Михаил Никитин, а также депутаты: Эдуард Махмутов (сотрудник Газпрома), Максим Захаров, Сергей Леушин, Людмила Останина, Константин Константинов, Людмила Торопова, Елена Бельская, Сергей Кугаевский, Светлана Терентьева и Наталья Данилина.
В число новичков, победивших в предварительном голосовании вошли: главы городских отделений МГЕР и «Движения Первых» — Татьяна Белкина и Татьяна Фадеева, главврач областной больницы №3 Дмитрий Бойко, директор АНО, занимающейся патриотическим воспитанием, Павел Макеев, глава городского отдела ТПП Марина Родионова, управляющий местного торгово-развлекательного комплекса Евгений Коплевацкий, главы и заместители руководителей образовательных учреждений Алфия Петухова, Алексей Сухарев, Светлана Редькина и Павел Малкин, член городской общественной палаты Егор Лапаев, а также двое участников СВО — Наиль Янишев и Петр Петрович.
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