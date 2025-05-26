В Копейске пройдут повторные праймериз

В городе-спутнике Челябинска Копейске пройдут повторные праймериз ЕР. Вице-спикер горсобрания и директор крупнейшего завода набрали одинаковое число голосов.
«Голосование состоится на закрытой платформе в форме тайного голосования. Участники голосования должны пройти верификацию через портал госуслуг», — сообщили URA.RU в реготделении «Единой России». Информацию о повторных праймериз корреспонденту URA.RU подтвердил и спикер горсобрания Евгений Гиске.
Как сообщало агентство, гендиректор крупнейшего копейского завода, производящего горную технику, Георгий Тырсин и вице-спикер горсобрания Илья Ефимов набрали по 165 голосов на праймериз ЕР на выборы по избирательному округу № 16 в городское собрание депутатов. В остальных 24 округах города праймериз позволили выявить победителя. Это довольно редкий случай. В региональном отделении партии не смогли сказать, есть ли еще подобные случаи в Челябинской области. Сейчас ведется анализ результатов.
В Челябинской области планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», в среднем по области на праймериз приходилось пять человек на место. Из 3838 кандидатов 322 претендовали на мандаты в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления.
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