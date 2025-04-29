Средний конкурс на челябинских праймериз ЕР составляет пять человек на место

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Челябинцы активно подают документы для участия в праймериз
Челябинцы активно подают документы для участия в праймериз Фото:

Конкурс на праймериз «Единой России» в Челябинской области в среднем составляет пять человек на место. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.

«На предварительном голосовании в муниципальные собрания депутатов на 720 мест претендуют 3527 кандидатов. В среднем на поддержку партии на предстоящих выборах претендуют пять кандидатов на место», — сообщили в региональном отделении.

При этом конкуренция в муниципалитетах отличается не так сильно. В среднем ровно пять кандидатов на место претендуют на партийную поддержку в Копейске и Южноуральске, а также Кунашакском, Кыштымском, Октябрьском и Нагайбакском районах.

«Примерно та же картина — в большинстве муниципалитетов. Так, в Сосновском округе на 21 мандат претендуют 106 человек. В Усть-Катавском округе, как и в Катав-Ивановском — на 15 мандатов — 77 претендентов, в Каслях на 15 мандатов — 78 претендентов», — сообщили в реготделении.

Наименьшая конкуренция — три человека на место — наблюдается в Кусинском районе, где на 15 кандидатских мест претендуют 45 человек. Также среди отстающих — Карталинский район, где на 20 мандатов — 65 кандидатов. Самая большая конкуренция — в Брединском районе, где на 16 мест в местном собрании депутатов претендует 91 человек. Таким образом, конкуренция составляет 5,7 человека на место.

Выдвижение кандидатов на праймериз завершилось. Само предварительное голосование состоится с 19 по 25 мая. Жители региона смогут проголосовать онлайн на сайте праймериз. Победители предварительного голосования получат поддержку партии на выборах, которые состоятся в сентябре.

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Конкурс на праймериз «Единой России» в Челябинской области в среднем составляет пять человек на место. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «На предварительном голосовании в муниципальные собрания депутатов на 720 мест претендуют 3527 кандидатов. В среднем на поддержку партии на предстоящих выборах претендуют пять кандидатов на место», — сообщили в региональном отделении. При этом конкуренция в муниципалитетах отличается не так сильно. В среднем ровно пять кандидатов на место претендуют на партийную поддержку в Копейске и Южноуральске, а также Кунашакском, Кыштымском, Октябрьском и Нагайбакском районах. «Примерно та же картина — в большинстве муниципалитетов. Так, в Сосновском округе на 21 мандат претендуют 106 человек. В Усть-Катавском округе, как и в Катав-Ивановском — на 15 мандатов — 77 претендентов, в Каслях на 15 мандатов — 78 претендентов», — сообщили в реготделении. Наименьшая конкуренция — три человека на место — наблюдается в Кусинском районе, где на 15 кандидатских мест претендуют 45 человек. Также среди отстающих — Карталинский район, где на 20 мандатов — 65 кандидатов. Самая большая конкуренция — в Брединском районе, где на 16 мест в местном собрании депутатов претендует 91 человек. Таким образом, конкуренция составляет 5,7 человека на место. Выдвижение кандидатов на праймериз завершилось. Само предварительное голосование состоится с 19 по 25 мая. Жители региона смогут проголосовать онлайн на сайте праймериз. Победители предварительного голосования получат поддержку партии на выборах, которые состоятся в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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