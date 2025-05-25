Власти ХМАО раскрыли, какие дороги отремонтируют в летний сезон

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал дорожно-строительный сезон. В 2025 году отремонтируют более 73 километров автодорог, сообщил telegram-канал стройкомплекса Югры.
«В рамках проекта „Региональная и местная дорожная сеть“, а также с привлечением средств по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ работы будут проходить на 25 объектах. Всего в планах на год капитальный ремонт 73,408 км дорог, реконструкция 7,856 км путей», — указано в публикации стройкомплекса. На участках дорог протяженностью порядка километра установят освещение.
Дорожники уже приступили к работам на трассах Сургут — Нижневартовск, Нижневартовск — Радужный, а также на участке между Няганью и поселком Приобье. На объектах запущены асфальтобетонные заводы.
Что запланировано в 2025 году:
- капитальный ремонт — 73,4 км дорог
- реконструкция — 7,85 км
- установка электроосвещения — 0,9 км
Основные направления:
- Сургут — Нижневартовск (14,7 км)
- Нижневартовск — Радужный (5,9 км)
- Нягань — Приобье (20,8 км)
Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут-Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта моста. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе.
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