25 мая 2025

Власти ХМАО раскрыли, какие дороги отремонтируют в летний сезон

В ХМАО отремонтируют более 73 километров дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре начался сезон ремонта дорог
В Югре начался сезон ремонта дорог Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал дорожно-строительный сезон. В 2025 году отремонтируют более 73 километров автодорог, сообщил telegram-канал стройкомплекса Югры.

«В рамках проекта „Региональная и местная дорожная сеть“, а также с привлечением средств по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ работы будут проходить на 25 объектах. Всего в планах на год капитальный ремонт 73,408 км дорог, реконструкция 7,856 км путей», — указано в публикации стройкомплекса. На участках дорог протяженностью порядка километра установят освещение.

Дорожники уже приступили к работам на трассах Сургут — Нижневартовск, Нижневартовск — Радужный, а также на участке между Няганью и поселком Приобье. На объектах запущены асфальтобетонные заводы.

Что запланировано в 2025 году:

  • капитальный ремонт — 73,4 км дорог
  • реконструкция — 7,85 км
  • установка электроосвещения — 0,9 км

Основные направления:

  • Сургут — Нижневартовск (14,7 км)
  • Нижневартовск — Радужный (5,9 км)
  • Нягань — Приобье (20,8 км)

Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут-Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта моста. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал дорожно-строительный сезон. В 2025 году отремонтируют более 73 километров автодорог, сообщил telegram-канал стройкомплекса Югры. «В рамках проекта „Региональная и местная дорожная сеть“, а также с привлечением средств по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ работы будут проходить на 25 объектах. Всего в планах на год капитальный ремонт 73,408 км дорог, реконструкция 7,856 км путей», — указано в публикации стройкомплекса. На участках дорог протяженностью порядка километра установят освещение. Дорожники уже приступили к работам на трассах Сургут — Нижневартовск, Нижневартовск — Радужный, а также на участке между Няганью и поселком Приобье. На объектах запущены асфальтобетонные заводы. Что запланировано в 2025 году: Основные направления: Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут-Нижневартовск ограничат движение из-за ремонта моста. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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