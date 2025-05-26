Фирма челябинского «Арианта» вошла в топ крупнейших в РФ производителей алкоголя

Компания «Кубань-Вино» челябинского агрохолдинга «Ариант» вошла в пятерку крупнейших российских производителей алкоголя. Как следует из данных Forbes, выручка бизнеса достигла 16,54 млрд рублей.
«Компания „Кубань-Вино“ на пятом месте. В 2024 году винодельня произвела почти 100 млн бутылок тихих и игристых вин под брендами Chateau Taman, Aristov, „Высокий берег“, „Вина Тамани“ и прочими», — отметил Forbes.
Под руководством управляющей Жанны Беловол компания выпустила 6,9 млн декалитров продукции. В сравнении с предыдущим годом производство выросло.
Составители рейтинга отметили, что винодельню основали в 1956 году. В станице Старотитаровской Краснодарского края она была тогда винным пунктом. В 2003 году предприятие «Кубань-Вино» стало частью холдинга «Ариант» семей Аристовых и Антиповых. После раздела активов в 2020 году бизнес получил Аристов. Весной 2024 года суд, рассматривавший иск Генпрокуратуры РФ, передал «Кубань-Вино» в госсобственность. Сейчас управляет компанией «РСХБ-Финанс» — дочерняя структура «Россельхозбанка».
В марте команда путеводителя 50 Best Tastes of Russia включила «Кубань-Вино» в тройку лучших виноделен страны. В 2024 году сотрудники пресс-службы «Арианта» рассказывали URA.RU, что в планах есть открытие центра виноградарства России.
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