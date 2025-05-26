Такси подорожало в Свердловской области из-за нового закона

Цены на такси выросли в Свердловской области с 2023 года из-за масштабной легализации авто. Такими данными на пресс-конференции ТАСС поделился представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Егор Романов.
«Был некий определенный рост цен [на такси], он был в связи с большой легализацией в [2023 году]. Очень большое количество [водителей] стало выходить из тени. Был определенный рост цен, но я бы не сказал, что очень большой, то есть сильно высоким он не фиксируется», — уточнил Романов. Эксперт убежден, что рост цен связан с возросшей налоговой нагрузкой на самозанятых водителей и ИП.
Сейчас рынок такси наполнен авто китайского производства, а также запущенными на базе производств в РФ. Кроме того, в сфере фиксируется отток кадров, к 2027 году, вероятно, будет не хватать более 70 тысяч водителей.
«Собственники автопарков боятся, что будет большой рост стоимости автомобилей [в связи с легализацией], это вызовет сложности в связи с обновлением подвижного состава. На данный момент средний срок службы авто в такси составляет от трех до пяти лет. Прогнозируется, что он увеличится до семи-восьми, что не способствует безопасности пассажиров», — констатировал Романов. Добавив, что более 80% водителей-частников не готовы менять свой автомобиль на тот, который будет соответствовать закону о легализации.
По тарифу «Комфорт +» и выше после легализации к пассажирам, вероятно будут приезжать Lada Aura или Haval Jolion. «Других вариантов у нас, скорее всего, не остается», — заключил Романов.
Ранее URA.RU рассказывало, что около 70-75% рынка такси в регионе занято нелегалами, теми, кто не имеют разрешения, не внесли автомобиль в реестр. В таксопарках около 20% составляет импортные автомобили.
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