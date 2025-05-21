«Рынок заняли нелегалы»: что будет с ценами на такси в Екатеринбурге после нового закона

Цены на такси в Свердловской области существенно не изменятся на фоне запрета использования иномарок. Об этом URA.RU заявили эксперт в сфере развития такси Владимир Герасименко и директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. Один из экспертов убежден, что благодаря стимулированию спроса на отечественные авто рынок будет быстрее развиваться.
13 мая Госдума приняла законопроект о локализации такси. Теперь таксопарки и водители-частники должны будут использовать только отечественные автомобили. Минимальный уровень их локализации должен превышать 3,2 тыс. баллов (за каждую деталь, произведенную в РФ, авто присваивается определенное количество баллов, чем их больше — тем выше рейтинг). Совокупное их число должно соответствовать количеству баллов, установленному правительством РФ для государственных закупок. Автомобиль также должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025-го.
Эти требования не будут применяться к авто, которые внесены в региональные реестры до 1 марта 2026 года. А с 1 января 2033-го единственным критерием для включения авто в реестр такси будет количество набранных баллов локализации.
«Я не вижу поводов опасаться повышения цен, никакого потрясения ценового не будет. Важно понимать одно: все, кто внесет автомобили в реестр локализованных, независимо от того, импортные они или нет, будут допущены до работы. Цены меняются в зависимости от погоды, количества машин на линии, но никак не изменятся из-за нового закона», — прокомментировал Герасименко.
По его мнению, важность закона в том, чтобы вывести рынок такси на полностью легальную сторону. Так как в данный момент, утверждает Герасименко, около 70-75% таксистов работают «в черную».
«На сегодняшний день 70-75% рынка заняли нелегалы. То есть те, кто не имеют разрешения, не внесли автомобиль в региональный реестр. У нас 20% таксопарков используют импортные авто, вот им дается год [до 1 марта 2026 года — прим. ред.], чтобы легализоваться и осуществлять свою деятельность. Если государство продолжит стимулировать спрос на отечественные авто и регулировать их использование, то это же очень хорошо для рынка и производств», — уточнил Герасименко.
«Формируя стоимость, агрегаторы смотрят, в первую очередь, чтобы население продолжало пользоваться этим видом транспорта. Какой-то рост стоимости будет, но нужно понять, что там еще страховка, топливо, но все соразмерно инфляции повышается. Зарплаты у нас тоже растут, поэтому я не могу сказать, что резкий скачок будет», — отметила Саранчук.
В сфере такси заняты десятки тысяч свердловчан, обратила внимание она. «Речь идет о том, чтобы поддержать наш автостроительный бизнес, а не о том, чтобы кошмарить всех. Приобретать авто [в таксопарки] нужно за государственные средства. Если вы хотите купить что-то другое и устроить свой частный бизнес — вас никто не ограничивает. У нас очень много водителей, которые являются самозанятыми, у них собственные авто. Водители регистрируют их в порядке с законом о такси и, пожалуйста, работать можно на любых авто, только в этом случае вкладывать нужно собственные деньги», — подытожила Саранчук.
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