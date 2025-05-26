Водолазы нашли тело семиклассника, утонувшего в свердловском пруду. Фото

В Верхнем Тагиле нашли тело 14-летнего школьника, который утонул в водоеме

26 мая 2025 в 14:43 Размер текста - 17 +

ЧП произошло 25 мая Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области На территории Верхнетагильского водоема (Свердловская область) нашли тело подростка, утонувшего 25 мая. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. По его сведениям, мальчика обнаружили водолазы с лодки при помощи специального робота-прибора, оснащенного видеокамерой с устройством освещения. «На месте обнаружения ребенка имеется только верховое течение, а донное отсутствует. Именно по этой причине тело не унесло, оно находилось там, где и случилось ЧП, на глубине 2,60-70 м. На берегу уже находятся родные мальчика, отчим его опознал, мама подходить к телу сына пока боится, стоит в метрах 50. Поисковым мероприятиям полиции, общественникам, водолазам и волонтерам дан отбой», — сказал Горелых. По предварительным данным, подросток прыгнул в воду из-за спора с другом, кто лучше плавает. После этого ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных подразделений принять меры профилактики несчастных случаев на водоемах региона в условиях приближающейся аномальной жары. Фото с места ЧП Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Верхнетагильского водоема (Свердловская область) нашли тело подростка, утонувшего 25 мая. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. По его сведениям, мальчика обнаружили водолазы с лодки при помощи специального робота-прибора, оснащенного видеокамерой с устройством освещения. «На месте обнаружения ребенка имеется только верховое течение, а донное отсутствует. Именно по этой причине тело не унесло, оно находилось там, где и случилось ЧП, на глубине 2,60-70 м. На берегу уже находятся родные мальчика, отчим его опознал, мама подходить к телу сына пока боится, стоит в метрах 50. Поисковым мероприятиям полиции, общественникам, водолазам и волонтерам дан отбой», — сказал Горелых. По предварительным данным, подросток прыгнул в воду из-за спора с другом, кто лучше плавает. После этого ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных подразделений принять меры профилактики несчастных случаев на водоемах региона в условиях приближающейся аномальной жары.