Водолазы нашли тело семиклассника, утонувшего в свердловском пруду. Фото

В Верхнем Тагиле нашли тело 14-летнего школьника, который утонул в водоеме
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло 25 мая
ЧП произошло 25 мая Фото:

На территории Верхнетагильского водоема (Свердловская область) нашли тело подростка, утонувшего 25 мая. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По его сведениям, мальчика обнаружили водолазы с лодки при помощи специального робота-прибора, оснащенного видеокамерой с устройством освещения. «На месте обнаружения ребенка имеется только верховое течение, а донное отсутствует. Именно по этой причине тело не унесло, оно находилось там, где и случилось ЧП, на глубине 2,60-70 м. На берегу уже находятся родные мальчика, отчим его опознал, мама подходить к телу сына пока боится, стоит в метрах 50. Поисковым мероприятиям полиции, общественникам, водолазам и волонтерам дан отбой», — сказал Горелых.

По предварительным данным, подросток прыгнул в воду из-за спора с другом, кто лучше плавает. После этого ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных подразделений принять меры профилактики несчастных случаев на водоемах региона в условиях приближающейся аномальной жары.

Фото с места ЧП
Фото с места ЧП
Фото:

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На территории Верхнетагильского водоема (Свердловская область) нашли тело подростка, утонувшего 25 мая. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. По его сведениям, мальчика обнаружили водолазы с лодки при помощи специального робота-прибора, оснащенного видеокамерой с устройством освещения. «На месте обнаружения ребенка имеется только верховое течение, а донное отсутствует. Именно по этой причине тело не унесло, оно находилось там, где и случилось ЧП, на глубине 2,60-70 м. На берегу уже находятся родные мальчика, отчим его опознал, мама подходить к телу сына пока боится, стоит в метрах 50. Поисковым мероприятиям полиции, общественникам, водолазам и волонтерам дан отбой», — сказал Горелых. По предварительным данным, подросток прыгнул в воду из-за спора с другом, кто лучше плавает. После этого ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных подразделений принять меры профилактики несчастных случаев на водоемах региона в условиях приближающейся аномальной жары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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