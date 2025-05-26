В реготделении ЕР опровергли проведение повторных праймериз в Копейске

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Выборы в Челябинской области

В челябинском региональном отделении «Единой России» опровергли проведение повторных праймериз в избирательном округе № 16 в горсобрание города-спутника Челябинска Копейска. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.

«Согласно нормативным документам о проведении предварительного голосования, при равном числе голосов, поданных за кандидатов, победителем считается кандидат, который раньше подал документы на праймериз. В настоящий момент уточняется, кто это был», — сообщили в региональном отделении.

На предварительном голосовании в копейское горсобрание по избирательному округу № 16 одинаковое количество голосов получили два кандидата. По 165 голосов набрали гендиректор крупнейшего завода города «Копейский машзавод» Георгий Тырсин и вице-спикер собрания Илья Ефимов. Это редкий случай, в реготделениии сообщили, что пока не располагают информацией, были ли аналогичные случаи в других муниципалитетах региона.

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В челябинском региональном отделении «Единой России» опровергли проведение повторных праймериз в избирательном округе № 16 в горсобрание города-спутника Челябинска Копейска. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Согласно нормативным документам о проведении предварительного голосования, при равном числе голосов, поданных за кандидатов, победителем считается кандидат, который раньше подал документы на праймериз. В настоящий момент уточняется, кто это был», — сообщили в региональном отделении. На предварительном голосовании в копейское горсобрание по избирательному округу № 16 одинаковое количество голосов получили два кандидата. По 165 голосов набрали гендиректор крупнейшего завода города «Копейский машзавод» Георгий Тырсин и вице-спикер собрания Илья Ефимов. Это редкий случай, в реготделениии сообщили, что пока не располагают информацией, были ли аналогичные случаи в других муниципалитетах региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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