Президент Азербайджана помиловал четырех россиян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 218 осужденных, в число которых вошли четверо граждан России. Это следует из опубликованного текста распоряжения.
Согласно официальной информации, среди помилованных россиян:
- Агаев Мурад 1985 года рождения — осужден Сумгаитским судом по тяжким преступлениям 29 декабря 2022 года;
- Ахмедов Ариф Мамед-Керим оглу 1971 года рождения — осужден тем же судом 28 декабря 2023 года по тяжким преступлениям;
- Хаписов Али Асадулаевич 1994 года рождения — осужден Астаринским районным судом 21 ноября 2023 года;
- Мамедов Рагиф Неман оглу 1966 года рождения — осужден Шекинским судом по тяжким преступлениям 26 декабря 2016 года.
В числе помилованных — четыре гражданина Российской Федерации, пять граждан Ирана, два гражданина Пакистана, два гражданина Грузии, по одному гражданину Турции, Франции и Афганистана. Помилование было приурочено ко Дню Независимости Азербайджана.
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