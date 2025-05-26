Президент Азербайджана помиловал четырех россиян

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Президент Азербайджана помиловал осужденных в честь Дня Независимости республики
Президент Азербайджана помиловал осужденных в честь Дня Независимости республики Фото:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 218 осужденных, в число которых вошли четверо граждан России. Это следует из опубликованного текста распоряжения.

Согласно официальной информации, среди помилованных россиян:

  • Агаев Мурад 1985 года рождения — осужден Сумгаитским судом по тяжким преступлениям 29 декабря 2022 года;
  • Ахмедов Ариф Мамед-Керим оглу 1971 года рождения — осужден тем же судом 28 декабря 2023 года по тяжким преступлениям;
  • Хаписов Али Асадулаевич 1994 года рождения — осужден Астаринским районным судом 21 ноября 2023 года;
  • Мамедов Рагиф Неман оглу 1966 года рождения — осужден Шекинским судом по тяжким преступлениям 26 декабря 2016 года.

В числе помилованных — четыре гражданина Российской Федерации, пять граждан Ирана, два гражданина Пакистана, два гражданина Грузии, по одному гражданину Турции, Франции и Афганистана. Помилование было приурочено ко Дню Независимости Азербайджана.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 218 осужденных, в число которых вошли четверо граждан России. Это следует из опубликованного текста распоряжения. Согласно официальной информации, среди помилованных россиян: В числе помилованных — четыре гражданина Российской Федерации, пять граждан Ирана, два гражданина Пакистана, два гражданина Грузии, по одному гражданину Турции, Франции и Афганистана. Помилование было приурочено ко Дню Независимости Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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