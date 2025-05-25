25 мая 2025

Пермякам порекомендовали не посещать затопленный арт-объект «Счастье не за горами»

Пермякам порекомендовали не посещать арт-объект «Счастье не за горами»
© Служба новостей «URA.RU»
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Меры предосторожности связаны с обеспечением безопасности
Меры предосторожности связаны с обеспечением безопасности Фото:

Жителям и гостям Перми рекомендовали воздержаться от посещения участка набережной, где оказался затоплен арт-объект «Счастье не за горами». Меры предосторожности связаны с обеспечением безопасности. 

«Зона с затопленным арт-объектом привлекает внимание не только фотографов, но и детей. Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность, мы рекомендуем исключить посещение этой зоны. Особенно обращаемся к родителям — не допускайте детей к данному участку», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на администрацию Ленинского района Перми. 

21 мая URA.RU сообщало о том, что в Перми арт-объект «Счастье не за горами» начал уходить под воду. В этот день она уже перелилась через ограждения.

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Жителям и гостям Перми рекомендовали воздержаться от посещения участка набережной, где оказался затоплен арт-объект «Счастье не за горами». Меры предосторожности связаны с обеспечением безопасности.  «Зона с затопленным арт-объектом привлекает внимание не только фотографов, но и детей. Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность, мы рекомендуем исключить посещение этой зоны. Особенно обращаемся к родителям — не допускайте детей к данному участку», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на администрацию Ленинского района Перми.  21 мая URA.RU сообщало о том, что в Перми арт-объект «Счастье не за горами» начал уходить под воду. В этот день она уже перелилась через ограждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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