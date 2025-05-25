Жителям и гостям Перми рекомендовали воздержаться от посещения участка набережной, где оказался затоплен арт-объект «Счастье не за горами». Меры предосторожности связаны с обеспечением безопасности.
«Зона с затопленным арт-объектом привлекает внимание не только фотографов, но и детей. Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность, мы рекомендуем исключить посещение этой зоны. Особенно обращаемся к родителям — не допускайте детей к данному участку», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на администрацию Ленинского района Перми.
21 мая URA.RU сообщало о том, что в Перми арт-объект «Счастье не за горами» начал уходить под воду. В этот день она уже перелилась через ограждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!