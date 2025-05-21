Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми уходит под воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объект в Перми затопило
Арт-объект в Перми затопило Фото:

В Перми уходит под воду арт-объект «Счастье не за горами». Вода уже перелилась через ограждения, передает с места корреспондент URA.RU.

«Ступени, ведущие к арт-объекту, частично ушли под воду. Само „Счастье“ сейчас буквально лежит на поверхности водной глади», — уточнил корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Камская ГЭС увеличила сброс воды. Это привело к повышению уровня воды относительно берега. Это связано с большим притоком в Камском водохранилище.

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В Перми уходит под воду арт-объект «Счастье не за горами». Вода уже перелилась через ограждения, передает с места корреспондент URA.RU. «Ступени, ведущие к арт-объекту, частично ушли под воду. Само „Счастье“ сейчас буквально лежит на поверхности водной глади», — уточнил корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Камская ГЭС увеличила сброс воды. Это привело к повышению уровня воды относительно берега. Это связано с большим притоком в Камском водохранилище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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