Арт-объект в Перми затопило
В Перми уходит под воду арт-объект «Счастье не за горами». Вода уже перелилась через ограждения, передает с места корреспондент URA.RU.
«Ступени, ведущие к арт-объекту, частично ушли под воду. Само „Счастье“ сейчас буквально лежит на поверхности водной глади», — уточнил корреспондент агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Камская ГЭС увеличила сброс воды. Это привело к повышению уровня воды относительно берега. Это связано с большим притоком в Камском водохранилище.
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