В Кургане изменится ряд автобусных маршрутов из-за ремонта на перекрестке. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганские власти показали новые автобусные маршруты
Курганские власти показали новые автобусные маршруты Фото:

С 27 мая на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского начнется новый этап замены ветхого канализационного коллектора, в связи с чем движение на этом участке будет полностью перекрыто. На период работ маршруты общественного транспорта скорректируют — автобусы будут следовать в объезд. Об этом сообщает администрация Кургана у себя в tg-канале.

«Чтобы как можно скорее завершить ремонты, предприятие перешло на круглосуточный режим работы. По информации „Транспортного управления“, на период закрытия перекрестка — с 27 мая до 20.00 часов 10 июня — общественный транспорт будет следовать в объезд», — предупредило ведомство.

По завершении ремонтных мероприятий проезд будет возобновлен поэтапно. Сначала запустят движение по двум полосам, а окончательно весь участок дороги вместе с полным благоустройством вернут в эксплуатацию к 30 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 27 мая на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского начнется новый этап замены ветхого канализационного коллектора, в связи с чем движение на этом участке будет полностью перекрыто. На период работ маршруты общественного транспорта скорректируют — автобусы будут следовать в объезд. Об этом сообщает администрация Кургана у себя в tg-канале. «Чтобы как можно скорее завершить ремонты, предприятие перешло на круглосуточный режим работы. По информации „Транспортного управления“, на период закрытия перекрестка — с 27 мая до 20.00 часов 10 июня — общественный транспорт будет следовать в объезд», — предупредило ведомство. По завершении ремонтных мероприятий проезд будет возобновлен поэтапно. Сначала запустят движение по двум полосам, а окончательно весь участок дороги вместе с полным благоустройством вернут в эксплуатацию к 30 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...