С 27 мая на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского начнется новый этап замены ветхого канализационного коллектора, в связи с чем движение на этом участке будет полностью перекрыто. На период работ маршруты общественного транспорта скорректируют — автобусы будут следовать в объезд. Об этом сообщает администрация Кургана у себя в tg-канале.
«Чтобы как можно скорее завершить ремонты, предприятие перешло на круглосуточный режим работы. По информации „Транспортного управления“, на период закрытия перекрестка — с 27 мая до 20.00 часов 10 июня — общественный транспорт будет следовать в объезд», — предупредило ведомство.
По завершении ремонтных мероприятий проезд будет возобновлен поэтапно. Сначала запустят движение по двум полосам, а окончательно весь участок дороги вместе с полным благоустройством вернут в эксплуатацию к 30 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!