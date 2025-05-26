Свердловчанин с ножом набросился на подростка в общежитии

26 мая 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Предварительно, ЧП произошло в общежитии на Исетской Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина с ножом набросился на девятиклассника. ЧП произошло в общежитии на улице Исетской, сказал источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «Между мужчиной и подростком произошел конфликт. Предположительно, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил собеседник агентства. Потерпевшего доставили в больницу №5. Известно, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — отметили URA.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства. Агентство обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина с ножом набросился на девятиклассника. ЧП произошло в общежитии на улице Исетской, сказал источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «Между мужчиной и подростком произошел конфликт. Предположительно, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил собеседник агентства. Потерпевшего доставили в больницу №5. Известно, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — отметили URA.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства. Агентство обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.