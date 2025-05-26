Ушедший в отставку декан журфака УрФУ раскрыл планы на будущее

Покинувший пост декана журфака УрФУ Иван Некрасов планирует писать сказки для детей, участвовать в патриотических мероприятиях и развивать собственное консалтинговое агентство. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.
«Я не ограничусь своими сказками, проектом „Фабрика сказок“, форумом „Патриоты Урала“ (полпредство президента РФ проведет его в конце июнят в Ельцин Центре — прим. ред.), на который всех приглашаю. Я открываю бюро „Некрасов.Медиа“ (название — в честь легендарного поэта — прим. ред.), которое будет заниматься медиасопровождением в самых различных форматах. Я — эксперт в области эффективной подачи информации (об этом пишу диссертацию) и знаю, как соединить: СМИ — с читателями, бизнес — с клиентами, власть — с избирателями. В интернете уже есть наш скромный лендинг, он будет расти», — поделился Некрасов. Его партнерами по проекту выступят руководитель digital-студии «Искра» Артем Смоленцев и маркетолог Илья Львов.
Как сообщило URA.RU 26 мая, Некрасова на посту декана сменил его легендарный предшественник Борис Лозовский — пока в статусе исполняющего обязанности. Некрасов руководил факультетом с ноября 2022-го, до этого он шесть лет был шеф-редактором URA.RU.
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