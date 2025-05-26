На Чусовском мосту в Пермском крае завершается восстановление части откосов на насыпи

В Пермском крае на Чусовском мосту завершается восстановление части откосов на насыпи. По данным Министерства транспорта региона, на объекте задействованы сотрудники подрядной организации и необходимая строительная техника.
«Работы по восстановлению откосов возобновились с началом дорожного сезона в рамках концессионного соглашения. Длительное время грунт, удерживающий мост, не укреплялся. Однако с осени 2024 года по весну 2025 года насыпь под асфальтом частично обрушилась вместе с дорожными знаками и опорой фонарного столба», — сообщает ведомство в telegram-канале.
При том, что ремонтные работы проводились, но нарушения так не были устранены. Ранее, после обрушения насыпи, ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад о результатах проверки транспортной инфраструктуры в Добрянском районе, где расположен Чусовской мост.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!