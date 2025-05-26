На Чусовском мосту в Пермском крае завершается восстановление части откосов на насыпи

На Чусовском мосту завершается восстановление части откосов на насыпи
© Служба новостей «URA.RU»
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На объекте задействованы сотрудники подрядной организации и необходимая строительная техника
На объекте задействованы сотрудники подрядной организации и необходимая строительная техника Фото:

В Пермском крае на Чусовском мосту завершается восстановление части откосов на насыпи. По данным Министерства транспорта региона, на объекте задействованы сотрудники подрядной организации и необходимая строительная техника.

«Работы по восстановлению откосов возобновились с началом дорожного сезона в рамках концессионного соглашения. Длительное время грунт, удерживающий мост, не укреплялся. Однако с осени 2024 года по весну 2025 года насыпь под асфальтом частично обрушилась вместе с дорожными знаками и опорой фонарного столба», — сообщает ведомство в telegram-канале. 

При том, что ремонтные работы проводились, но нарушения так не были устранены. Ранее, после обрушения насыпи, ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад о результатах проверки транспортной инфраструктуры в Добрянском районе, где расположен Чусовской мост.

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В Пермском крае на Чусовском мосту завершается восстановление части откосов на насыпи. По данным Министерства транспорта региона, на объекте задействованы сотрудники подрядной организации и необходимая строительная техника. «Работы по восстановлению откосов возобновились с началом дорожного сезона в рамках концессионного соглашения. Длительное время грунт, удерживающий мост, не укреплялся. Однако с осени 2024 года по весну 2025 года насыпь под асфальтом частично обрушилась вместе с дорожными знаками и опорой фонарного столба», — сообщает ведомство в telegram-канале.  При том, что ремонтные работы проводились, но нарушения так не были устранены. Ранее, после обрушения насыпи, ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад о результатах проверки транспортной инфраструктуры в Добрянском районе, где расположен Чусовской мост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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