Глава Кизела Родыгин: поиски пропавшего ребенка идут круглосуточно

В Кизеле (Пермский край) продолжается масштабная поисковая операция по поиску шестилетнего Марка Аглиуллина, который пропал накануне. Об этом сообщил глава города Андрей Родыгин в своем официальном telegram-канале.
Для обеспечения бесперебойной работы волонтеров выделено здание аттракционов, где сейчас размещается оперативный штаб. «Поисковые мероприятия проводятся круглосуточно до обнаружения ребенка», — говорится в сообщении мэра.
Мальчик ушел из дома в районе полудня 25 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы. К поиску дошкольника подключились волонтеры поискового отряда и добровольцы.
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