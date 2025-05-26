Глава Кизела Родыгин: поиски пропавшего ребенка идут круглосуточно

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Ребенок пропал более суток назад
Ребенок пропал более суток назад Фото:

В Кизеле (Пермский край) продолжается масштабная поисковая операция по поиску шестилетнего Марка Аглиуллина, который пропал накануне. Об этом сообщил глава города Андрей Родыгин в своем официальном telegram-канале.

Для обеспечения бесперебойной работы волонтеров выделено здание аттракционов, где сейчас размещается оперативный штаб. «Поисковые мероприятия проводятся круглосуточно до обнаружения ребенка», — говорится в сообщении мэра.

Мальчик ушел из дома в районе полудня 25 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы. К поиску дошкольника подключились волонтеры поискового отряда и добровольцы.

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В Кизеле (Пермский край) продолжается масштабная поисковая операция по поиску шестилетнего Марка Аглиуллина, который пропал накануне. Об этом сообщил глава города Андрей Родыгин в своем официальном telegram-канале. Для обеспечения бесперебойной работы волонтеров выделено здание аттракционов, где сейчас размещается оперативный штаб. «Поисковые мероприятия проводятся круглосуточно до обнаружения ребенка», — говорится в сообщении мэра. Мальчик ушел из дома в районе полудня 25 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы. К поиску дошкольника подключились волонтеры поискового отряда и добровольцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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