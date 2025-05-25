В Нижневартовске компания — подрядчик нефтяной отрасли — погасила задолженность по зарплате на сумму свыше 317 миллионов рублей. Сотрудники ООО «Строительно-Сервисная Компания» получили деньги только после вмешательства городской прокуратуры, сообщило надзорное ведомстве на официальном сайте.
«Прокуратура Нижневартовска провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО „Строительно-Сервисная Компания“: за февраль — март 2025 года организация задолжала работникам заработную плату на общую сумму свыше 317 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства права работников восстановлены — долг по заработной плате погашен в полном объеме», — указано в публикации прокуратуры.
Прокуратура внесла представление генеральному директору компании. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение сроков выплаты зарплаты). Руководству вынесли предостережение.
Ранее URA.RU писало, что банкротная геологоразведочная компания «Горизонт» из Горноправдинска Ханты-Мансийского района начала выплачивать многомиллионные долги по зарплате своим работникам. По данным окружной трудовой инспекции, сумма долга снизилась почти на 70 миллионов рублей.
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