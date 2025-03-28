Банкротная геологоразведочная компания «Горизонт» из поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района ХМАО начала выплачивать многомиллионные долги по зарплате своим работникам. По данным окружной трудовой инспекции, сумма долга снизилась почти на 70 миллионов рублей.
«В январе 2025 года сумма долга составляла 154 178 185 рублей. В марте общий размер просроченной задолженности фирмы составил 84 460 757 рублей», — указано на официальном сайте Государственной инспекции труда в ХМАО.
Компания оказалась в центре череды скандалов и разбирательств из-за долгов перед сотрудниками. В 2023 году работники массово пожаловались на невыплату зарплат. После этого ситуацией заинтересовался Следственный комитет, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить действия руководства. Долг по оплате труда сотрудникам превысил 200 млн рублей. Пострадали полторы тысячи человек.
В сентябре 2024 года прокуратура ХМАО обратилась в суд с требование арестовать активы предприятия. Арбитраж удовлетворил заявление и наложил арест на имущество и денежные средства физических и юридических лиц, связанных с «Горизонтом». Среди них — учредители и бывшее руководство компании. В это же время сменился директор: прежнего руководителя освободили от должности, а позже его действия стали предметом судебного разбирательства.
Сейчас компания находится в процедуре банкротства. Параллельно с этим в суд подали партнеры и кредиторы, требующие взыскания долгов. Имущество организации выставили на торги.
URA.RU направило запрос в адрес компании «Горизонт». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Горизонт» попал в список крупнейших должников по зарплате в Югре. Тогда компания задолжала сотрудникам более 211 миллионов рублей.
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