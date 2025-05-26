В Тюмени до осени перекроют одну из дорог

С 26 мая по 1 сентября 2025 года в Тюмени будет перекрыто движение транспорта по улице Бирюзова на участке от дома № 6 до улицы Малышева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Прекращено движение транспортных средств по ул. Бирюзова от дома № 6 до ул. Малышева. Время перекрытия — С 26.05.2025 по 01.09.2025», — отмечено в сообщении мэрии.
Причиной ограничения движения называют работу по капитальному ремонту данного участка дорожной сети. Для объезда закрытого участка предлагается использовать улицы Журавлиная, Малышева и Брянская.
Ранее в Тюмени уже вводились ограничения движения на ряде улиц из-за капитального ремонта и реконструкции теплосетей. Так, с мая по июнь 2024 года были перекрыты участки улиц Кремлевская, Карла Маркса и Мира, что также сопровождалось изменением схем движения транспорта и необходимостью объезда по другим маршрутам.
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