В Миассе Челябинской области в центре города застройщик ООО СЗ «Основа-Миасс» построит новый жилой комплекс комфорт-класса общей жилой площадью более 8000 квадратных метров. ЖК планируется возвести к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Миассе возводится кирпичный 10-этажный жилой комплекс на 170 квартир. Дом комфорт-класса с функциональными планировочными решениями расположен в центральной части города на территории между улицами Лихачева, Карпова, Колесова и 8 Июля», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как сообщается на сайте, высотка строится на четыре подъезда. На придомовой территории будет 54 места для автопарковки, две детские и одна спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора. Из преимуществ ЖК — нестандартная архитектура, удобное расположение и современные инженерные системы.
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