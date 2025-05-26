В центре курортного челябинского города к концу 2025 года построят новый ЖК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая жилая площадь нового ЖК - 8 тысяч квадратных метров
Общая жилая площадь нового ЖК - 8 тысяч квадратных метров Фото:

В Миассе Челябинской области в центре города застройщик ООО СЗ «Основа-Миасс» построит новый жилой комплекс комфорт-класса общей жилой площадью более 8000 квадратных метров. ЖК планируется возвести к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Миассе возводится кирпичный 10-этажный жилой комплекс на 170 квартир. Дом комфорт-класса с функциональными планировочными решениями расположен в центральной части города на территории между улицами Лихачева, Карпова, Колесова и 8 Июля», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как сообщается на сайте, высотка строится на четыре подъезда. На придомовой территории будет 54 места для автопарковки, две детские и одна спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора. Из преимуществ ЖК — нестандартная архитектура, удобное расположение и современные инженерные системы.

Апрель, 2025 год
Апрель, 2025 год
Фото:
Новый ЖК возведут к концу 2025 года
Новый ЖК возведут к концу 2025 года
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В Миассе Челябинской области в центре города застройщик ООО СЗ «Основа-Миасс» построит новый жилой комплекс комфорт-класса общей жилой площадью более 8000 квадратных метров. ЖК планируется возвести к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Миассе возводится кирпичный 10-этажный жилой комплекс на 170 квартир. Дом комфорт-класса с функциональными планировочными решениями расположен в центральной части города на территории между улицами Лихачева, Карпова, Колесова и 8 Июля», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как сообщается на сайте, высотка строится на четыре подъезда. На придомовой территории будет 54 места для автопарковки, две детские и одна спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора. Из преимуществ ЖК — нестандартная архитектура, удобное расположение и современные инженерные системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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