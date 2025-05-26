Политический пас: кто из курганских политиков отдаст свой мандат на выборах в облдуму

В Курганской области завершились праймериз «Единой России» — почти 60 тысяч избирателей, 395 кандидатов и целый парад новых лиц: ветеранов СВО, бизнесменов и чиновников. Но главное — начался сезон большой политической миграции: кто из старых депутатов кому отдаст мандат, а кто еще и сам за него поборется. URA.RU анализирует, кто на чье место метит, и почему это похоже на игру в «музыкальные стулья».
Главные фигуранты и их мандатные рокировки
- Сергей Муратов ? Максим Исаев. Сенатор Муратов, как истинный мастер политических пасов, готовится передать свой мандат Максиму Исаеву. Исаев — участник СВО и эксперт по внутренней политике, а значит, в думе будет не только свежая кровь, но и крепкая закалка.
- Андрей Шиншин ? Игорь Прозоров. Бизнесмен Шиншин, несмотря на поддержку партии, оказался в сложной ситуации: «обстоятельства» могут помешать ему занять мандат. Но если все-таки откажется, его кресло займет Игорь Прозоров, спикер городской думы. Однако сохраняется интрига: Шиншин может и остаться, или вообще примерить мандат по спискам Гиви Сепиашвили, если тот окончательно вылетит из политической гонки.
- Александр Пылков ? Родион Вяткин. Пылков, участник СВО и педагог-организатор, идет по округу Вяткина. Вяткин — руководитель исполкома ЕР, но, похоже, решил уступить место герою СВО, ведь за таких нынче дают плюс 25% к голосам. Хотя и Вяткина не стоит окончательно списывать. И ему мандат вполне может найтись.
- Владимир Сажин ? Алексей Маркин. Сажин, ветеран-аграрий, не идет на новый срок. Его место займет Алексей Маркин, директор по развитию такси «Максим». Теперь у думы будет свой человек в такси — вдруг кто опоздает на заседание.
- Александр Ильтяков ? Роман Романович. Ильтяков меняет округ, а старый мандат отдает шурину Андрея Шиншина — Роману Романовичу, бизнесмену с опытом муниципальной политики.
- Константин Гладковский ? Владимир Семенов. Гладковский, ветеран думы с четырьмя созывами, уступает место начальнику госпиталя для ветеранов Владимиру Семенову. Однако у «ветерана» политическая стабильность начинает шататься. Источники URA.RU из политической сферы говорят, что Гладковский может выйти из ЕР, так как от партии ему опасть в облдуму становится практически невозможно.
Мандаты под вопросом
- Ольга Баланчук. Экс-директор элитной курганской гимназии №47, отправленная на новый для себя округ, где ее почти никто не знает. Часть элит обсуждает ее возможный уход из политики, но у Баланчук остались покровители, готовые поддержать ее кампанию. Сама она комментариев не дает — возможно, ждет, когда страсти улягутся.
- Елена Воронович. Воронович, судя по всему, решила оставить думу после окончания срока. Ее мандат пока сиротливо ждет нового хозяина — возможно, появится неожиданный кандидат ближе к осени.
В политической игре Курганской области все как в старой доброй «музыкальной» — кто не успел, тот опоздал. Но, как показывает практика, даже если стул занят, всегда можно договориться: или уступить место родственнику, или пересесть на соседний, а то и вовсе вернуться через пару лет.
Всего на предварительное голосование было зарегистрировано 395 кандидатов, из них 200 претендентов на депутатские кресла курганской облдумы. Праймериз являются обязательным этапом для всех, кто намерен стать кандидатом от «Единой России» на выборах в курганские думы 14 сентября 2025 года.
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