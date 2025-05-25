Житель ХМАО получил срок за угон авто и аварию, где погибла женщина с младенцем

Житель ХМАО получил пять с половиной лет лишения свободы за угон автомобиля и смертельное ДТП. В аварии погибли женщина и ребенок, сообщили суды Югры в telegram-канале.
«Несовершеннолетний житель Ханты-Мансийска, находясь в п. Лямино Сургутского района, угнал транспортное средство, на котором совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате данного ДТП женщина и ее грудной ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью, а супруг погибшей получил вред здоровью средней тяжести. Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении суда.
На момент совершения преступления угонщику не было 18 лет, поэтому сторона защиты просила назначить наказание ниже низшего предела и прекратить дело по факту угона. Суд с этим не согласился: приговор был вынесен с учетом возраста обвиняемого на момент преступления и ряда смягчающих обстоятельств. Также с обвиняемого в пользу потерпевшего взыскали три миллиона рублей моральной компенсации.
Ранее URA.RU писало, что в деревне Лямина Сургутского района 17-летний гражданин иностранного государства не справился с управлением и съехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов — семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. В результате аварии женщина и ребенок скончались.
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