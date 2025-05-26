Показы пермского международного фестиваля детского кино «Медвежонок» будут бесплатными

Пермский фестиваль детского кино «Медвежонок 3» объявил программу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В прошлом году фестиваль проходил под открытым небом
В прошлом году фестиваль проходил под открытым небом Фото:

Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» раскрыл программу. В нее вошли более трех десятков фильмов и сериалов. Вход на все показы будет бесплатным.

«Всего в основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 30 лучших фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Все показы фильмов в „Кристалл-центре“ бесплатные», — сообщает Пермская кинокомиссия. Чтобы попасть на сеансы нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

«Медвежонок 3» пройдет в Перми с 30 мая по 1 июня. Показывать кино и мультфильмы будут в «Кристалл-центре».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» раскрыл программу. В нее вошли более трех десятков фильмов и сериалов. Вход на все показы будет бесплатным. «Всего в основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 30 лучших фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Все показы фильмов в „Кристалл-центре“ бесплатные», — сообщает Пермская кинокомиссия. Чтобы попасть на сеансы нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля. «Медвежонок 3» пройдет в Перми с 30 мая по 1 июня. Показывать кино и мультфильмы будут в «Кристалл-центре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...