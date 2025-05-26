Показы пермского международного фестиваля детского кино «Медвежонок» будут бесплатными

В прошлом году фестиваль проходил под открытым небом
Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» раскрыл программу. В нее вошли более трех десятков фильмов и сериалов. Вход на все показы будет бесплатным.
«Всего в основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 30 лучших фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Все показы фильмов в „Кристалл-центре“ бесплатные», — сообщает Пермская кинокомиссия. Чтобы попасть на сеансы нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.
«Медвежонок 3» пройдет в Перми с 30 мая по 1 июня. Показывать кино и мультфильмы будут в «Кристалл-центре».
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