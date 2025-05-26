Путина пригласили поесть во «Вкусно и точка». Видео

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Владимир Путин пообещал зайти во «Вкусно и точка»
Владимир Путин пообещал зайти во «Вкусно и точка» Фото:

Российского президента Владимира Путина пригласили сходить отобедать в ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Такое предложение было озвучено во время совещания президента по экономическим вопросам. 

«Спасибо. Зайду как-нибудь», — отреагировал Путин на соответствующее предложение. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». 

McDonald's ушел из России в 2022 году после введения западных санкций. Взамен в РФ появился свой аналог ресторана под названием «Вкусно и точка».

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Российского президента Владимира Путина пригласили сходить отобедать в ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Такое предложение было озвучено во время совещания президента по экономическим вопросам.  «Спасибо. Зайду как-нибудь», — отреагировал Путин на соответствующее предложение. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».  McDonald's ушел из России в 2022 году после введения западных санкций. Взамен в РФ появился свой аналог ресторана под названием «Вкусно и точка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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