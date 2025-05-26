Российского президента Владимира Путина пригласили сходить отобедать в ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Такое предложение было озвучено во время совещания президента по экономическим вопросам.
«Спасибо. Зайду как-нибудь», — отреагировал Путин на соответствующее предложение. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
McDonald's ушел из России в 2022 году после введения западных санкций. Взамен в РФ появился свой аналог ресторана под названием «Вкусно и точка».
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