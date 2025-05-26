В Кремле посмотрели видео с пощечиной Макрону

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Песков сообщил, что в Кремле видели кадры пощечины Макрону
Песков сообщил, что в Кремле видели кадры пощечины Макрону Фото:

В Кремле ознакомились с видеозаписью инцидента, когда президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время публичного мероприятия. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По телевизору видели, да, как и все», — заявил представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит оказались в эпицентре скандала во время официального визита во Вьетнам. Первая леди нанесла президенту пощечину на борту воздушного судна, пишет 360.ru. Происшествие было зафиксировано на видео, которое быстро распространилась в интернете и вызвала широкий общественный резонанс.

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В Кремле ознакомились с видеозаписью инцидента, когда президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время публичного мероприятия. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По телевизору видели, да, как и все», — заявил представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит оказались в эпицентре скандала во время официального визита во Вьетнам. Первая леди нанесла президенту пощечину на борту воздушного судна, пишет 360.ru. Происшествие было зафиксировано на видео, которое быстро распространилась в интернете и вызвала широкий общественный резонанс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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