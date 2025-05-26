Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, записал видеобращение к родителям детей, мечтающих о мотоциклах. Он призвал тщательно взвесить безопасность такой покупки, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Ян Цапник — российский актер театра и кино, выступает #ZAбезопасность дорожного движения! Уважаемые родители! Подумайте, прежде чем купить своему ребенку питбайк, скутер или мопед, потому что это „опасные игрушки“, — сказал актер.
Цапник отметил, что увлечение мотоездой может стоить детям жизни. Он обратился ко всем водителям с призывом строго придерживаться правил дорожного движения, не превышать установленную скорость и обязательно пользоваться ремнями безопасности.
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