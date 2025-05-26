Актер Ян Цапник из Челябинска сделал важное предостережение родителям. Видео

Челябинский актер Ян Цапник попросил родителей не покупать своим детям скутеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Ян Цапник призвал родителей взвесить безопасность покупки питбайков детям
Актер Ян Цапник призвал родителей взвесить безопасность покупки питбайков детям Фото:

Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, записал видеобращение к родителям детей, мечтающих о мотоциклах. Он призвал тщательно взвесить безопасность такой покупки, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Ян Цапник — российский актер театра и кино, выступает #ZAбезопасность дорожного движения! Уважаемые родители! Подумайте, прежде чем купить своему ребенку питбайк, скутер или мопед, потому что это „опасные игрушки“, — сказал актер.

Цапник отметил, что увлечение мотоездой может стоить детям жизни. Он обратился ко всем водителям с призывом строго придерживаться правил дорожного движения, не превышать установленную скорость и обязательно пользоваться ремнями безопасности.

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Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, записал видеобращение к родителям детей, мечтающих о мотоциклах. Он призвал тщательно взвесить безопасность такой покупки, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Ян Цапник — российский актер театра и кино, выступает #ZAбезопасность дорожного движения! Уважаемые родители! Подумайте, прежде чем купить своему ребенку питбайк, скутер или мопед, потому что это „опасные игрушки“, — сказал актер. Цапник отметил, что увлечение мотоездой может стоить детям жизни. Он обратился ко всем водителям с призывом строго придерживаться правил дорожного движения, не превышать установленную скорость и обязательно пользоваться ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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