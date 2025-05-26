Российская армия ликвидировала одного из лидеров «Правого сектора»*

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Правый сектор запрещен в РФ
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Русская армия ликвидировала Владимира Скляра, одного из лидеров бывшего «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом сообщает Телеграм-канал «Шепот фронта». По данным источника, Скляр был уничтожен 21 мая на приграничной с Россией территории, на Курском направлении.

«Биографические данные Скляра свидетельствуют о том, что он принимал участие в насилии против мирных жителей. Хотя в некрологи маскируют эти сведения под решительным характером и сильным чувством справедливости. Скляр был ликвидирован на Курском направлении», — говорится в сообщении «Шепота фронта».

*Правый сектор — террористическая организация, запрещенная на территории России

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Русская армия ликвидировала Владимира Скляра, одного из лидеров бывшего «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом сообщает Телеграм-канал «Шепот фронта». По данным источника, Скляр был уничтожен 21 мая на приграничной с Россией территории, на Курском направлении. «Биографические данные Скляра свидетельствуют о том, что он принимал участие в насилии против мирных жителей. Хотя в некрологи маскируют эти сведения под решительным характером и сильным чувством справедливости. Скляр был ликвидирован на Курском направлении», — говорится в сообщении «Шепота фронта». *Правый сектор — террористическая организация, запрещенная на территории России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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