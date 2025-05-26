Аномальная жаркая погода зафиксирована в Пермском крае

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В Пермском крае зафиксированы новые температурные рекорды
В Пермском крае зафиксированы новые температурные рекорды Фото:

В Пермском крае 26 мая зафиксированы новые температурные рекорды с начала года — столбики термометров поднялись до +28 градусов на северо-западе региона. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. 

«В Пермском крае обновлены максимумы температуры воздуха с начала года, которые сохранялись со времен апрельской волны тепла. Теплее всего было на северо-западе и на севере: в Гайнах максимум +28,0 градусов, в Березниках +27,5 градусов, в Кочево +27 градусов. На остальной территории +23...+27 градусов, а в Перми — до +24,9 градусов», — сообщает telegram-канал центра.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня в регионе сохранится малооблачная и жаркая погода благодаря максимальному развитию антициклона. Ожидается, что к середине недели воздух в большинстве районов края прогреется до +27…+29 градусов, что на 10-12 градусов выше нормы. 

Ранее стало известно, что в Прикамье на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха может достигнуть 30 градусов и выше.

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В Пермском крае 26 мая зафиксированы новые температурные рекорды с начала года — столбики термометров поднялись до +28 градусов на северо-западе региона. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.  «В Пермском крае обновлены максимумы температуры воздуха с начала года, которые сохранялись со времен апрельской волны тепла. Теплее всего было на северо-западе и на севере: в Гайнах максимум +28,0 градусов, в Березниках +27,5 градусов, в Кочево +27 градусов. На остальной территории +23...+27 градусов, а в Перми — до +24,9 градусов», — сообщает telegram-канал центра. По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня в регионе сохранится малооблачная и жаркая погода благодаря максимальному развитию антициклона. Ожидается, что к середине недели воздух в большинстве районов края прогреется до +27…+29 градусов, что на 10-12 градусов выше нормы.  Ранее стало известно, что в Прикамье на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха может достигнуть 30 градусов и выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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