Аномальная жаркая погода зафиксирована в Пермском крае

В Пермском крае 26 мая зафиксированы новые температурные рекорды с начала года — столбики термометров поднялись до +28 градусов на северо-западе региона. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В Пермском крае обновлены максимумы температуры воздуха с начала года, которые сохранялись со времен апрельской волны тепла. Теплее всего было на северо-западе и на севере: в Гайнах максимум +28,0 градусов, в Березниках +27,5 градусов, в Кочево +27 градусов. На остальной территории +23...+27 градусов, а в Перми — до +24,9 градусов», — сообщает telegram-канал центра.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня в регионе сохранится малооблачная и жаркая погода благодаря максимальному развитию антициклона. Ожидается, что к середине недели воздух в большинстве районов края прогреется до +27…+29 градусов, что на 10-12 градусов выше нормы.
Ранее стало известно, что в Прикамье на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха может достигнуть 30 градусов и выше.
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