Очевидцы предполагают, что могли пострадать люди
В Екатеринбурге на территории стройки на улице Пехотинцев упала конструкция пролета. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Две машины скорой помощи приехали, еще машина ППС, медики ждут. Возможно, завалило кого-то», — предполагают в telegram-канале «Злой Екб».
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу и запросил комментарий застройщика. Ответ ожидается.
Фото с места происшествия
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