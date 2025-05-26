26 мая 2025

Конструкция рухнула на стройке в Екатеринбурге, дежурит скорая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы предполагают, что могли пострадать люди
Очевидцы предполагают, что могли пострадать люди Фото:

В Екатеринбурге на территории стройки на улице Пехотинцев упала конструкция пролета. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Две машины скорой помощи приехали, еще машина ППС, медики ждут. Возможно, завалило кого-то», — предполагают в telegram-канале «Злой Екб».

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу и запросил комментарий застройщика. Ответ ожидается.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото:

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В Екатеринбурге на территории стройки на улице Пехотинцев упала конструкция пролета. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Две машины скорой помощи приехали, еще машина ППС, медики ждут. Возможно, завалило кого-то», — предполагают в telegram-канале «Злой Екб». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу и запросил комментарий застройщика. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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