26 мая 2025

Семья с детьми устроила стрельбу под Екатеринбургом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, стрелявшие были пьяны
По словам очевидцев, стрелявшие были пьяны Фото:

В поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга группа нетрезвых отдыхающих с детьми устроила стрельбу из травматического оружия у местного карьера. Кадрами со стрельбой возмущенные очевидцы поделились в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером 25 мая. «Приехали две машины, все пьяные, с ними двое детей маленьких. Сначала пили потихоньку, потом начали стрелять из травмата, по нашему цеху 2 раза стрельнули (Диорит металлический цех по производству детских площадок). Видать, по камере пытались попасть, потом просто куда попало стреляли, а здесь постоянно гуляют с детьми, некоторые дети со школы ходят через этот карьер», — цитирует подписчика telegram-канал «Злой Екб».

По словам очевидца, сначала приезд сотрудников ППС не дал никакого результата. Отдыхающие выпивали и стреляли на протяжении четырех часов. 

«Выезжавшие на указанный адрес сотрудники полиции установили личности всех отдыхавших граждан. А также личность водителя легкового автомобиля, которой оказалась автоледи из числа жителей этого же поселка 1991 года рождения. Представители МВД провели с отдыхающими профилактическую беседу о недопустимости нарушения общественного порядка. Спустя некоторое время туда дополнительно был направлен еще один наряд и участковый с целью установления возможных очевидцев инцидента. По итогам начавшегося разбирательства территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. 

Фото гильз, собранных очевидцем после стрельбы
Фото гильз, собранных очевидцем после стрельбы
Фото:

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В поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга группа нетрезвых отдыхающих с детьми устроила стрельбу из травматического оружия у местного карьера. Кадрами со стрельбой возмущенные очевидцы поделились в социальных сетях. Инцидент произошел вечером 25 мая. «Приехали две машины, все пьяные, с ними двое детей маленьких. Сначала пили потихоньку, потом начали стрелять из травмата, по нашему цеху 2 раза стрельнули (Диорит металлический цех по производству детских площадок). Видать, по камере пытались попасть, потом просто куда попало стреляли, а здесь постоянно гуляют с детьми, некоторые дети со школы ходят через этот карьер», — цитирует подписчика telegram-канал «Злой Екб». По словам очевидца, сначала приезд сотрудников ППС не дал никакого результата. Отдыхающие выпивали и стреляли на протяжении четырех часов.  «Выезжавшие на указанный адрес сотрудники полиции установили личности всех отдыхавших граждан. А также личность водителя легкового автомобиля, которой оказалась автоледи из числа жителей этого же поселка 1991 года рождения. Представители МВД провели с отдыхающими профилактическую беседу о недопустимости нарушения общественного порядка. Спустя некоторое время туда дополнительно был направлен еще один наряд и участковый с целью установления возможных очевидцев инцидента. По итогам начавшегося разбирательства территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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