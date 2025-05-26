В поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга группа нетрезвых отдыхающих с детьми устроила стрельбу из травматического оружия у местного карьера. Кадрами со стрельбой возмущенные очевидцы поделились в социальных сетях.
Инцидент произошел вечером 25 мая. «Приехали две машины, все пьяные, с ними двое детей маленьких. Сначала пили потихоньку, потом начали стрелять из травмата, по нашему цеху 2 раза стрельнули (Диорит металлический цех по производству детских площадок). Видать, по камере пытались попасть, потом просто куда попало стреляли, а здесь постоянно гуляют с детьми, некоторые дети со школы ходят через этот карьер», — цитирует подписчика telegram-канал «Злой Екб».
По словам очевидца, сначала приезд сотрудников ППС не дал никакого результата. Отдыхающие выпивали и стреляли на протяжении четырех часов.
«Выезжавшие на указанный адрес сотрудники полиции установили личности всех отдыхавших граждан. А также личность водителя легкового автомобиля, которой оказалась автоледи из числа жителей этого же поселка 1991 года рождения. Представители МВД провели с отдыхающими профилактическую беседу о недопустимости нарушения общественного порядка. Спустя некоторое время туда дополнительно был направлен еще один наряд и участковый с целью установления возможных очевидцев инцидента. По итогам начавшегося разбирательства территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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