Челябинский завод запустил серийное производство уникального робота

На Заводе роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) началось серийное изготовление первого в России робота с грузоподъемностью 45 килограммов, который перемещается над оборудованием, а не устанавливается рядом с ним. Такой подход дает возможность существенно сократить производственные площади за счет плотного размещения станков, сообщили представители руководства предприятия.
«Запустили в серийное производство новую модель промышленного робота, которая называется RusRobot GR-40. Грузоподъемность модели составляет 45 кг. Робот перемещается сверху над станками, загрузка и выгрузка заготовок его силами также производится сверху, а не сбоку, как у обычных 6-осевых роботов. Благодаря такому решению достигается колоссальная экономия места на производстве, поскольку станки можно ставить вплотную друг к другу», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя завода роботов.
Собеседник агентства отметил, что за счет удлиненной оси X один робот способен обслуживать от четырех до пяти станков, в зависимости от продолжительности обработки деталей. Это делает автоматизацию участков и производственных линий с длительным временем машинной обработки (более 10 минут) экономически целесообразной. Ранее отечественные предприятия не внедряли роботизацию на подобных участках, поскольку использование стационарных шестикоординатных роботов было нерентабельно.
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