26 мая 2025

Челябинский завод запустил серийное производство уникального робота

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские конструкторы создали первого перемещающегося над станками российского робота
Челябинские конструкторы создали первого перемещающегося над станками российского робота Фото:

На Заводе роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) началось серийное изготовление первого в России робота с грузоподъемностью 45 килограммов, который перемещается над оборудованием, а не устанавливается рядом с ним. Такой подход дает возможность существенно сократить производственные площади за счет плотного размещения станков, сообщили представители руководства предприятия.

«Запустили в серийное производство новую модель промышленного робота, которая называется RusRobot GR-40. Грузоподъемность модели составляет 45 кг. Робот перемещается сверху над станками, загрузка и выгрузка заготовок его силами также производится сверху, а не сбоку, как у обычных 6-осевых роботов. Благодаря такому решению достигается колоссальная экономия места на производстве, поскольку станки можно ставить вплотную друг к другу», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя завода роботов.

Собеседник агентства отметил, что за счет удлиненной оси X один робот способен обслуживать от четырех до пяти станков, в зависимости от продолжительности обработки деталей. Это делает автоматизацию участков и производственных линий с длительным временем машинной обработки (более 10 минут) экономически целесообразной. Ранее отечественные предприятия не внедряли роботизацию на подобных участках, поскольку использование стационарных шестикоординатных роботов было нерентабельно.

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На Заводе роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) началось серийное изготовление первого в России робота с грузоподъемностью 45 килограммов, который перемещается над оборудованием, а не устанавливается рядом с ним. Такой подход дает возможность существенно сократить производственные площади за счет плотного размещения станков, сообщили представители руководства предприятия. «Запустили в серийное производство новую модель промышленного робота, которая называется RusRobot GR-40. Грузоподъемность модели составляет 45 кг. Робот перемещается сверху над станками, загрузка и выгрузка заготовок его силами также производится сверху, а не сбоку, как у обычных 6-осевых роботов. Благодаря такому решению достигается колоссальная экономия места на производстве, поскольку станки можно ставить вплотную друг к другу», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя завода роботов. Собеседник агентства отметил, что за счет удлиненной оси X один робот способен обслуживать от четырех до пяти станков, в зависимости от продолжительности обработки деталей. Это делает автоматизацию участков и производственных линий с длительным временем машинной обработки (более 10 минут) экономически целесообразной. Ранее отечественные предприятия не внедряли роботизацию на подобных участках, поскольку использование стационарных шестикоординатных роботов было нерентабельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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