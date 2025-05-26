26 мая 2025

В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько россиян пострадали от укусов клещей

Роспотребнадзор: 175,4 тысячи человек обратились за помощью из-за укусов клещей
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 150 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей
Более 150 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей Фото:

С начала сезона активности клещей в медицинские организации России обратилось более 175,4 тысяч граждан, пострадавших от укусов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысяч человек. Наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской областях, а также в Кемеровской и Свердловской областях», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор по ХМАО сообщал, что с начала весны в регионе зарегистрировано 999 обращений по поводу укусов клещей, из которых 167 случаев были завозными. Югра входит в число 15 российских регионов со средним эпидемиологическим риском по клещевым инфекциям, а первый случай укуса в этом году был зафиксирован 4 апреля. За последние три года в округе отмечено 88 случаев клещевого энцефалита.

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С начала сезона активности клещей в медицинские организации России обратилось более 175,4 тысяч граждан, пострадавших от укусов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысяч человек. Наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской областях, а также в Кемеровской и Свердловской областях», — заявили в Роспотребнадзоре. Ранее Роспотребнадзор по ХМАО сообщал, что с начала весны в регионе зарегистрировано 999 обращений по поводу укусов клещей, из которых 167 случаев были завозными. Югра входит в число 15 российских регионов со средним эпидемиологическим риском по клещевым инфекциям, а первый случай укуса в этом году был зафиксирован 4 апреля. За последние три года в округе отмечено 88 случаев клещевого энцефалита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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