В ХМАО клещи покусали около тысячи человек

С начала весны в ХМАО зарегистрировано 999 обращений из-за укусов клещей, 167 из них — завозные, остальные — местные. Регион входит в 15 регионов России со средним эпидриском по клещевым инфекциям, сообщает Роспотребнадзор по ХМАО — Югре.
«По состоянию на 22 мая в Югре зарегистрировано 999 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, из них завозных — 167 случаев (16,7%), остальные случаи местные», — сказано на сайте ведомства. Первый случай укуса клеща в текущем году отмечен 4 апреля.
За последние три года в округе зафиксировано 88 случаев клещевого энцефалита. Чаще всего клещи нападали в лесу (27,3%), на дачах (26,3%) и в населенных пунктах (25,2%). Роспотребнадзор рекомендует использовать на природе спецодежду, инсектициды, проводить самоосмотр каждые полчаса в сезон активности клещей.
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