22 мая 2025

В ХМАО клещи покусали около тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО входит в число 15 регионов России со средним уровнем эпидемиологического риска
ХМАО входит в число 15 регионов России со средним уровнем эпидемиологического риска Фото:

С начала весны в ХМАО зарегистрировано 999 обращений из-за укусов клещей, 167 из них — завозные, остальные — местные. Регион входит в 15 регионов России со средним эпидриском по клещевым инфекциям, сообщает Роспотребнадзор по ХМАО — Югре.

«По состоянию на 22 мая в Югре зарегистрировано 999 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, из них завозных — 167 случаев (16,7%), остальные случаи местные», — сказано на сайте ведомства. Первый случай укуса клеща в текущем году отмечен 4 апреля.

За последние три года в округе зафиксировано 88 случаев клещевого энцефалита. Чаще всего клещи нападали в лесу (27,3%), на дачах (26,3%) и в населенных пунктах (25,2%). Роспотребнадзор рекомендует использовать на природе спецодежду, инсектициды, проводить самоосмотр каждые полчаса в сезон активности клещей.

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С начала весны в ХМАО зарегистрировано 999 обращений из-за укусов клещей, 167 из них — завозные, остальные — местные. Регион входит в 15 регионов России со средним эпидриском по клещевым инфекциям, сообщает Роспотребнадзор по ХМАО — Югре. «По состоянию на 22 мая в Югре зарегистрировано 999 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, из них завозных — 167 случаев (16,7%), остальные случаи местные», — сказано на сайте ведомства. Первый случай укуса клеща в текущем году отмечен 4 апреля. За последние три года в округе зафиксировано 88 случаев клещевого энцефалита. Чаще всего клещи нападали в лесу (27,3%), на дачах (26,3%) и в населенных пунктах (25,2%). Роспотребнадзор рекомендует использовать на природе спецодежду, инсектициды, проводить самоосмотр каждые полчаса в сезон активности клещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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