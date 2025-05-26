26 мая 2025

Захарова язвительно прокомментировала заявления немецких политиков

Захарова предложила лишить политиков Германии «ложечки для сахара» и «салфетки»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова жестко высказалась о немецких политиках
Мария Захарова жестко высказалась о немецких политиках Фото:

У политиков Германии нужно забрать «ложечку для сахара» и «салфетку». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание вице-канцлера Ларса Клингбайля о том, что Берлин разрешил Украине использовать дальнобойное оружие. 

«Да отберите у них наконец „ложечку для сахара“ и „салфетку“! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — прокомментировал Захарова в своем telegram-канале. 

Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) опроверг сообщения о том, что Берлин изменил свой курс относительно ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России.  Эти решения рассматривались как попытка усилить давление на Россию и изменить ход боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У политиков Германии нужно забрать «ложечку для сахара» и «салфетку». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание вице-канцлера Ларса Клингбайля о том, что Берлин разрешил Украине использовать дальнобойное оружие.  «Да отберите у них наконец „ложечку для сахара“ и „салфетку“! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — прокомментировал Захарова в своем telegram-канале.  Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) опроверг сообщения о том, что Берлин изменил свой курс относительно ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России.  Эти решения рассматривались как попытка усилить давление на Россию и изменить ход боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...