В городе ЯНАО появятся новые микрорайоны с 10-этажными домами

В Ноябрьске (ЯНАО) утвержден план застройки новых микрорайонов, согласно которому в городе появятся 10-этажные жилые дома, а также многоуровневые автопаркинги, школы и сады. Об этом 26 мая сообщает издание «Ямал1» со ссылкой на администрацию города.
«Администрация Ноябрьска утвердила планировку микрорайонов №№ 10, 12, 12А, 13, 13А, 15. В микрорайоне №10 планируют построить многоуровневые автостоянки, автосервисы и административные строения. Оставшиеся микрорайоны планируется отдать под жилую застройку. Ожидается, что там построят 5-ти 10-этажные дома, школы и детские сады, а также обустроят внутриквартальные проезды», — сообщили представители мэрии.
Также здесь появится котельная и пожарная часть. Новые микрорайоны будут располагаться между улицами Советская и Магистральная, а дороги по Советской и Изыскателей будут продлены. Они охватят новые микрорайоны.
Ранее в Ноябрьске был объявлен аукцион на право заключения аренды участка почти на одну тысячу кв.м на улице Северной. На территории планируется строительство таунхаусов в относительной близости от гипермаркета «Лента».
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