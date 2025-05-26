26 мая 2025

В городе ЯНАО появятся новые микрорайоны с 10-этажными домами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В планах властей возведение шести новых микрорайонов
В планах властей возведение шести новых микрорайонов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) утвержден план застройки новых микрорайонов, согласно которому в городе появятся 10-этажные жилые дома, а также многоуровневые автопаркинги, школы и сады. Об этом 26 мая сообщает издание «Ямал1» со ссылкой на администрацию города.

«Администрация Ноябрьска утвердила планировку микрорайонов №№ 10, 12, 12А, 13, 13А, 15. В микрорайоне №10 планируют построить многоуровневые автостоянки, автосервисы и административные строения. Оставшиеся микрорайоны планируется отдать под жилую застройку. Ожидается, что там построят 5-ти 10-этажные дома, школы и детские сады, а также обустроят внутриквартальные проезды», — сообщили представители мэрии.

Также здесь появится котельная и пожарная часть. Новые микрорайоны будут располагаться между улицами Советская и Магистральная, а дороги по Советской и Изыскателей будут продлены. Они охватят новые микрорайоны.

Ранее в Ноябрьске был объявлен аукцион на право заключения аренды участка почти на одну тысячу кв.м на улице Северной. На территории планируется строительство таунхаусов в относительной близости от гипермаркета «Лента».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) утвержден план застройки новых микрорайонов, согласно которому в городе появятся 10-этажные жилые дома, а также многоуровневые автопаркинги, школы и сады. Об этом 26 мая сообщает издание «Ямал1» со ссылкой на администрацию города. «Администрация Ноябрьска утвердила планировку микрорайонов №№ 10, 12, 12А, 13, 13А, 15. В микрорайоне №10 планируют построить многоуровневые автостоянки, автосервисы и административные строения. Оставшиеся микрорайоны планируется отдать под жилую застройку. Ожидается, что там построят 5-ти 10-этажные дома, школы и детские сады, а также обустроят внутриквартальные проезды», — сообщили представители мэрии. Также здесь появится котельная и пожарная часть. Новые микрорайоны будут располагаться между улицами Советская и Магистральная, а дороги по Советской и Изыскателей будут продлены. Они охватят новые микрорайоны. Ранее в Ноябрьске был объявлен аукцион на право заключения аренды участка почти на одну тысячу кв.м на улице Северной. На территории планируется строительство таунхаусов в относительной близости от гипермаркета «Лента».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...