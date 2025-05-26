26 мая 2025

В центре Челябинска продают участок под новый ЖК за 290 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Продаваемый участок можно использоваться под строительство многоквартирных домов
Продаваемый участок можно использоваться под строительство многоквартирных домов Фото:

В центре Челябинска выставлен на продажу участок, который можно использовать для строительства жилого квартала. Продавец установил цену в 290 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«Земельный участок площадью 13 486 кв. м. Адрес: ул. Елькина, 101а. Центр города. Возможность строительства жилого комплекса площадью от 20 000 до 40 000 кв. м. жилого фонда. Есть градостроительная оценка. Возможность объединения с соседними участками, формирование единого участка площадью 4 га (90 000 кв. м. жилого фонда)», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

На территорию можно попасть через два въезда: основной расположен на улице Овчинникова и регулируется светофором, дополнительный въезд находится со стороны улицы Елькина. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта на улице Овчинникова составляет 180 метров; там же расположена остановка метротрама.

На данной территории располагается функционирующий складской комплекс общей площадью складских помещений 4 000 кв. метров. Кроме того, на участке находится отдельно стоящее двухэтажное офисное здание, площадь которого составляет 600 кв. метров.

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В центре Челябинска выставлен на продажу участок, который можно использовать для строительства жилого квартала. Продавец установил цену в 290 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Земельный участок площадью 13 486 кв. м. Адрес: ул. Елькина, 101а. Центр города. Возможность строительства жилого комплекса площадью от 20 000 до 40 000 кв. м. жилого фонда. Есть градостроительная оценка. Возможность объединения с соседними участками, формирование единого участка площадью 4 га (90 000 кв. м. жилого фонда)», — говорится в объявлении на сайте «Авито». На территорию можно попасть через два въезда: основной расположен на улице Овчинникова и регулируется светофором, дополнительный въезд находится со стороны улицы Елькина. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта на улице Овчинникова составляет 180 метров; там же расположена остановка метротрама. На данной территории располагается функционирующий складской комплекс общей площадью складских помещений 4 000 кв. метров. Кроме того, на участке находится отдельно стоящее двухэтажное офисное здание, площадь которого составляет 600 кв. метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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