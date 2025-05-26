В центре Челябинска продают участок под новый ЖК за 290 млн рублей

В центре Челябинска выставлен на продажу участок, который можно использовать для строительства жилого квартала. Продавец установил цену в 290 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Земельный участок площадью 13 486 кв. м. Адрес: ул. Елькина, 101а. Центр города. Возможность строительства жилого комплекса площадью от 20 000 до 40 000 кв. м. жилого фонда. Есть градостроительная оценка. Возможность объединения с соседними участками, формирование единого участка площадью 4 га (90 000 кв. м. жилого фонда)», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
На территорию можно попасть через два въезда: основной расположен на улице Овчинникова и регулируется светофором, дополнительный въезд находится со стороны улицы Елькина. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта на улице Овчинникова составляет 180 метров; там же расположена остановка метротрама.
На данной территории располагается функционирующий складской комплекс общей площадью складских помещений 4 000 кв. метров. Кроме того, на участке находится отдельно стоящее двухэтажное офисное здание, площадь которого составляет 600 кв. метров.
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