В трех российских городах перестали работать аэропорты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова ввели ограничения
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Ограничения на работу аэропортов введены в 4:32 по мск
Ограничения на работу аэропортов введены в 4:32 по мск Фото:

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова введены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале. Ранее ограничения вводились в аэропорту Калуги. 

Накануне, 26 мая, ограничения уже вводились в московском аэропорту Жуковский. В течение вчерашней ночи силы ПВО РФ сбили 96 украинских беспилотников. 

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В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова введены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале. Ранее ограничения вводились в аэропорту Калуги.  Накануне, 26 мая, ограничения уже вводились в московском аэропорту Жуковский. В течение вчерашней ночи силы ПВО РФ сбили 96 украинских беспилотников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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