26 мая 2025

Федералы объявили в розыск уклониста из Свердловской области. Фото

Приставы разыскивают свердловчанина, задолжавшего 1,4 млн рублей 12-летнему сыну
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Оглашение приговора экс-главе министерства транспорта Свердловской области Василию Старкову. Екатеринбург , судебный пристав, фссп россии, суд, судебное заседание, судебный коридор
Приставы ищут должника по алиментам (архивное фото) Фото:

В Свердловской области судебные приставы разыскивают 31-летнего Александра Яркова, который задолжал по алиментам на содержание сына 1,4 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

«Судебные приставы разыскивают Яркова Александра Александровича, 1994 года рождения. Мужчина задолжал по алиментам 1,4 млн руб. в пользу сына 2013 года рождения. Исполнительное производство по взысканию алиментов с должника возбудили в Верхотурском районном отделении судебных приставов. Он о своей обязанности выплачивать алименты знает, но от уплаты долга уклоняется. В связи с этим по ходатайству судебного пристава-исполнителя Ярков был объявлен в исполнительный розыск», — отметили в ведомстве.

Разыскиваемый может находиться в Екатеринбурге, Москве, а также на территории Свердловской или Московской областей. ГУФССП обращается к жителям с просьбой сообщить любые сведения о возможном местонахождении данного лица. Информацию можно передать по следующим телефонам: отдел организации исполнительного розыска регионального ГУФССП — 8 (343) 362-28-18, 362-28-17; дежурная часть — 8 (343) 378-13-19.

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В Свердловской области судебные приставы разыскивают 31-летнего Александра Яркова, который задолжал по алиментам на содержание сына 1,4 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП. «Судебные приставы разыскивают Яркова Александра Александровича, 1994 года рождения. Мужчина задолжал по алиментам 1,4 млн руб. в пользу сына 2013 года рождения. Исполнительное производство по взысканию алиментов с должника возбудили в Верхотурском районном отделении судебных приставов. Он о своей обязанности выплачивать алименты знает, но от уплаты долга уклоняется. В связи с этим по ходатайству судебного пристава-исполнителя Ярков был объявлен в исполнительный розыск», — отметили в ведомстве. Разыскиваемый может находиться в Екатеринбурге, Москве, а также на территории Свердловской или Московской областей. ГУФССП обращается к жителям с просьбой сообщить любые сведения о возможном местонахождении данного лица. Информацию можно передать по следующим телефонам: отдел организации исполнительного розыска регионального ГУФССП — 8 (343) 362-28-18, 362-28-17; дежурная часть — 8 (343) 378-13-19.
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