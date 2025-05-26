Мэр Кизела Родыгин призвал добровольцев присоединиться к поискам пропавшего шестилетнего мальчика

В Кизеле (Пермский край) объявлен срочный набор добровольцев для поисков пропавшего мальчика Аглиуллина Марка. Число участников поисковой операции критически мало, поэтому к работе приглашают всех неравнодушных жителей.
«Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает! Присоединиться к поисковым мероприятиям может любой желающий. Главное — ваше желание помочь и возможность уделить время делу чрезвычайной важности», — написал в своем telegram-канале мэр Кизела Андрей Родыгин.
По его данным, поиски идут круглосуточно. Центр координации развернут в здании аттракционов на улице Ленина, 50.
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