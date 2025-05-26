26 мая 2025

Мэр Кизела Родыгин призвал добровольцев присоединиться к поискам пропавшего шестилетнего мальчика

Мэр Кизела призвал добровольцев присоединиться к поискам шестилетнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый человек сейчас важен. Поскольку людей катастрофически не хватает, сообщил глава города
Каждый человек сейчас важен. Поскольку людей катастрофически не хватает, сообщил глава города Фото:

В Кизеле (Пермский край) объявлен срочный набор добровольцев для поисков пропавшего мальчика Аглиуллина Марка. Число участников поисковой операции критически мало, поэтому к работе приглашают всех неравнодушных жителей.

«Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает! Присоединиться к поисковым мероприятиям может любой желающий. Главное — ваше желание помочь и возможность уделить время делу чрезвычайной важности», — написал в своем telegram-канале мэр Кизела Андрей Родыгин. 

По его данным, поиски идут круглосуточно. Центр координации развернут в здании аттракционов на улице Ленина, 50.

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В Кизеле (Пермский край) объявлен срочный набор добровольцев для поисков пропавшего мальчика Аглиуллина Марка. Число участников поисковой операции критически мало, поэтому к работе приглашают всех неравнодушных жителей. «Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает! Присоединиться к поисковым мероприятиям может любой желающий. Главное — ваше желание помочь и возможность уделить время делу чрезвычайной важности», — написал в своем telegram-канале мэр Кизела Андрей Родыгин.  По его данным, поиски идут круглосуточно. Центр координации развернут в здании аттракционов на улице Ленина, 50.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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