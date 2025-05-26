26 мая 2025

В Кургане временно отключат горячую воду в 20 домах в районе Рябково

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячую воду отключат до 9 июня
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В Кургане в микрорайоне Рябково с 27 мая по 9 июня отключат горячую воду в 20 домах. Об этом сообщает «Курганская генерирующая компания» у себя в tg-канале.

«В Рябково с 27 мая по 9 июня отключат горячую воду в 20 домах из-за плановой подготовки котельной №22 к зиме. На протяжении двух недель специалисты структурного подразделения „Энергетические сети“ нашей компании займутся проверкой и ремонтом котлов для их подготовки к отопительному периоду», — предупредили в организации.

Помимо этого, будут выполнены работы по диагностике и ремонту насосного оборудования, необходимого для стабильного теплоснабжения в предстоящий зимний период. Отключение горячей воды затронет дома по адресам: Анфиногенова 5, 7, 9, 11; Карбышева 1, 3, 5; Кузнецова 8; Чернореченская 45, 57, 59, 63, 63А, 65, 69; Школьная 3, 5, 7, 9, 11.

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В Кургане в микрорайоне Рябково с 27 мая по 9 июня отключат горячую воду в 20 домах. Об этом сообщает «Курганская генерирующая компания» у себя в tg-канале. «В Рябково с 27 мая по 9 июня отключат горячую воду в 20 домах из-за плановой подготовки котельной №22 к зиме. На протяжении двух недель специалисты структурного подразделения „Энергетические сети“ нашей компании займутся проверкой и ремонтом котлов для их подготовки к отопительному периоду», — предупредили в организации. Помимо этого, будут выполнены работы по диагностике и ремонту насосного оборудования, необходимого для стабильного теплоснабжения в предстоящий зимний период. Отключение горячей воды затронет дома по адресам: Анфиногенова 5, 7, 9, 11; Карбышева 1, 3, 5; Кузнецова 8; Чернореченская 45, 57, 59, 63, 63А, 65, 69; Школьная 3, 5, 7, 9, 11.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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