В Приморье от голодной смерти спасли истощенного детеныша нерпы. Фото

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Сотрудник МЧС России отнес истощенное животное в прохладное помещение и накормил
Сотрудник МЧС России отнес истощенное животное в прохладное помещение и накормил Фото:

В Приморском крае сотрудники службы спасения предотвратили гибель детеныша нерпы от истощения. Об этом сообщили в МЧС России по Приморскому краю. 

«Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что Руслан перенес детеныша в прохладное помещение своего дома, где укрыл и напоил.

После оказания первичной помощи животное было передано сотрудникам лесоохраны, которые организовали его транспортировку в реабилитационный центр. В настоящее время детеныш находится под наблюдением экспертов.

Ранее в Санкт-Петербурге была спасена ладожская нерпа, обнаруженная под бетонной плитой вблизи «Лахта Центра». После прохождения необходимого лечения животное планируется вернуть в естественную среду обитания, передает «360.ru».

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В Приморском крае сотрудники службы спасения предотвратили гибель детеныша нерпы от истощения. Об этом сообщили в МЧС России по Приморскому краю.  «Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что Руслан перенес детеныша в прохладное помещение своего дома, где укрыл и напоил. После оказания первичной помощи животное было передано сотрудникам лесоохраны, которые организовали его транспортировку в реабилитационный центр. В настоящее время детеныш находится под наблюдением экспертов. Ранее в Санкт-Петербурге была спасена ладожская нерпа, обнаруженная под бетонной плитой вблизи «Лахта Центра». После прохождения необходимого лечения животное планируется вернуть в естественную среду обитания, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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