26 мая 2025

В Челябинске за месяц рухнули цены на земельные участки под коттеджи

Средняя стоимость земельных участков в Челябинске: 200 тысяч рублей за сотку
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас участки в среднем продаются по 198 тысяч рублей за сотку
Сейчас участки в среднем продаются по 198 тысяч рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 15 апреля по 13 мая цены на земельные участки снизились на 40%. Сейчас участки в городе в среднем продаются по 198 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за месяц стоимость земельных участков снизилась почти вдвое. Сейчас земли продаются по 340 — 6 800 000 за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Как отмечается на сайте, за год стоимость земель снизилась на 95 400 рублей за сотку. При этом в мае в связи с сезонностью растет спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

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В Челябинске с 15 апреля по 13 мая цены на земельные участки снизились на 40%. Сейчас участки в городе в среднем продаются по 198 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске за месяц стоимость земельных участков снизилась почти вдвое. Сейчас земли продаются по 340 — 6 800 000 за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. Как отмечается на сайте, за год стоимость земель снизилась на 95 400 рублей за сотку. При этом в мае в связи с сезонностью растет спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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