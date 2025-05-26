В Челябинске за месяц рухнули цены на земельные участки под коттеджи

В Челябинске с 15 апреля по 13 мая цены на земельные участки снизились на 40%. Сейчас участки в городе в среднем продаются по 198 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за месяц стоимость земельных участков снизилась почти вдвое. Сейчас земли продаются по 340 — 6 800 000 за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Как отмечается на сайте, за год стоимость земель снизилась на 95 400 рублей за сотку. При этом в мае в связи с сезонностью растет спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
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