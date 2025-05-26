26 мая 2025

Челябинская экс-судья собирается дойти до ВС РФ для восстановления на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Галюкова пытается вернуть мантию
Мария Галюкова пытается вернуть мантию Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС РФ) отказала в удовлетворении жалобы бывшей судьи Центрального райсуда Челябинска Марии Галюковой. Об этом URA.RU сообщила сама женщина, добавив, что будет бороться за восстановление статуса в Верховном суде РФ.

«Я буду обжаловать решение ВККС РФ в Верховном суде РФ. Сейчас я жду протоколы, жду подготовленное решение. Буду знакомиться с материалами», — сообщила URA.RU Галюкова.

При этом она отметила, что уже сейчас видит несколько оснований для обжалования решения. Но позиция будет выстроена после ознакомления с материалами.

Галюкова лишилась статуса судьи в конце января. Квалификационная коллегия судей Челябинской области тогда привлекла ее к дисциплинарной ответственности после обвинений от бывшей сотрудницы суда. Она заявила, что якобы Галюкова платила ей за написание судебных актов. При этом, по мнению экс-судьи, ни один из доводов обвинения не нашел своего подтверждения.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС РФ) отказала в удовлетворении жалобы бывшей судьи Центрального райсуда Челябинска Марии Галюковой. Об этом URA.RU сообщила сама женщина, добавив, что будет бороться за восстановление статуса в Верховном суде РФ. «Я буду обжаловать решение ВККС РФ в Верховном суде РФ. Сейчас я жду протоколы, жду подготовленное решение. Буду знакомиться с материалами», — сообщила URA.RU Галюкова. При этом она отметила, что уже сейчас видит несколько оснований для обжалования решения. Но позиция будет выстроена после ознакомления с материалами. Галюкова лишилась статуса судьи в конце января. Квалификационная коллегия судей Челябинской области тогда привлекла ее к дисциплинарной ответственности после обвинений от бывшей сотрудницы суда. Она заявила, что якобы Галюкова платила ей за написание судебных актов. При этом, по мнению экс-судьи, ни один из доводов обвинения не нашел своего подтверждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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