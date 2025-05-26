Челябинская экс-судья собирается дойти до ВС РФ для восстановления на работе

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС РФ) отказала в удовлетворении жалобы бывшей судьи Центрального райсуда Челябинска Марии Галюковой. Об этом URA.RU сообщила сама женщина, добавив, что будет бороться за восстановление статуса в Верховном суде РФ.
«Я буду обжаловать решение ВККС РФ в Верховном суде РФ. Сейчас я жду протоколы, жду подготовленное решение. Буду знакомиться с материалами», — сообщила URA.RU Галюкова.
При этом она отметила, что уже сейчас видит несколько оснований для обжалования решения. Но позиция будет выстроена после ознакомления с материалами.
Галюкова лишилась статуса судьи в конце января. Квалификационная коллегия судей Челябинской области тогда привлекла ее к дисциплинарной ответственности после обвинений от бывшей сотрудницы суда. Она заявила, что якобы Галюкова платила ей за написание судебных актов. При этом, по мнению экс-судьи, ни один из доводов обвинения не нашел своего подтверждения.
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