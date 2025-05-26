В предстоящем сезоне отпусков свердловчане готовы потратить более ста тысяч рублей, такую сумму озвучили 25% опрошенных жителей. Результатами совместного исследования с URA.RU поделились в HeadHunter и сервисе онлайн-бронирования отелей «Островок».
Планируемые затраты свердловчан на отпуск распределились так: 25% жителей не определились с бюджетом на отпуск, еще 25% закладывают на отдых более ста тысяч рублей. Около 20-40 тысяч рублей готовы потратить 15% опрошенных, от 40 до 60 тысяч рублей закладывают 14% опрошенных, 80-100 тысяч рублей — 4% жителей. И еще 7% запланировали отдохнуть бюджетно, потратив до 20 тысяч рублей.
Что касается популярных направлений, то среди российских свердловчане чаще бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях. В топе зарубежных: Абхазия, Турция, Таиланд, а также Италия, Китай и Беларусь.
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