26 мая 2025

Свердловчане будут тратить на летний отпуск больше ста тысяч: куда они летают чаще всего. Инфографика

25% свердловчан планируют потратить на отпуск свыше ста тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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7% свердловчан не готовы потратить более 20 тысяч рублей на отдых
7% свердловчан не готовы потратить более 20 тысяч рублей на отдых Фото:

В предстоящем сезоне отпусков свердловчане готовы потратить более ста тысяч рублей, такую сумму озвучили 25% опрошенных жителей. Результатами совместного исследования с URA.RU поделились в HeadHunter и сервисе онлайн-бронирования отелей «Островок».

Планируемые затраты свердловчан на отпуск распределились так: 25% жителей не определились с бюджетом на отпуск, еще 25% закладывают на отдых более ста тысяч рублей. Около 20-40 тысяч рублей готовы потратить 15% опрошенных, от 40 до 60 тысяч рублей закладывают 14% опрошенных, 80-100 тысяч рублей — 4% жителей. И еще 7% запланировали отдохнуть бюджетно, потратив до 20 тысяч рублей.

Что касается популярных направлений, то среди российских свердловчане чаще бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях. В топе зарубежных: Абхазия, Турция, Таиланд, а также Италия, Китай и Беларусь.

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В предстоящем сезоне отпусков свердловчане готовы потратить более ста тысяч рублей, такую сумму озвучили 25% опрошенных жителей. Результатами совместного исследования с URA.RU поделились в HeadHunter и сервисе онлайн-бронирования отелей « Островок» . Планируемые затраты свердловчан на отпуск распределились так: 25% жителей не определились с бюджетом на отпуск, еще 25% закладывают на отдых более ста тысяч рублей. Около 20-40 тысяч рублей готовы потратить 15% опрошенных, от 40 до 60 тысяч рублей закладывают 14% опрошенных, 80-100 тысяч рублей — 4% жителей. И еще 7% запланировали отдохнуть бюджетно, потратив до 20 тысяч рублей. Что касается популярных направлений, то среди российских свердловчане чаще бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях. В топе зарубежных: Абхазия, Турция, Таиланд, а также Италия, Китай и Беларусь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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